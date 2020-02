Dirigentes históricos se reunirán con Mario Abdo y luego con Cartes

Hoy en Palacio de Gobierno se realizará una reunión entre el presidente Mario Abdo Benítez con los dirigentes históricos del Partido Colorado y ex presidentes. El objetivo es encaminar las conversaciones para lograr la unidad y evitar confrontación en las próximas internas partidarias y municipales.

El encuentro se realizará a las 10 de la mañana. Confirmaron su presencia el ex presidente Juan Carlos Wasmosy y Luis Ángel González Macchi. También estarán Eugenio Sanabria Cantero (stronista) y el dirigente Abraham Esteche.

Los dirigentes históricos luego se trasladarán para continuar con la reunión pero en la Junta de Gobierno con Pedro Alliana, titular del Partido Colorado, y con el ex presidente Horacio Cartes.

José Alberto Alderete, ex titular de Itaipú, fue designado como el nexo de Añetete con Cartes y Alliana.

En ese rol, Alderete ya estuvo ayer reunido con Cartes y Alliana en la Junta para organizar el encuentro de hoy. Luego en horas de la tarde conversó con otros referentes entre ellos el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, cuya figura es impulsada por el Consejo de Gobernadores para la titularidad de la Junta.

En Palacio de López consideran que en su momento seguramente habrá un mano a mano entre Mario Abdo y el líder de Honor Colorado.

La búsqueda de consenso arrancó con los gobernadores colorados, quienes pusieron en marcha el “Operativo Cicatriz”, con el que se busca superar las diferencias entre cartistas y referentes de Añetete, para consensuar candidaturas tanto para la Junta como los principales municipios como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pilar, Fernando de la Mora y Lambaré.

inclusivos. El jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, dijo que es imprescindible la unidad y están caminando en ese proceso entre los colorados.

Destacó la importancia de la reunión del titular del Poder Ejecutivo con las autoridades históricas de la ANR que tienen como finalidad “cooperar en su visión”. Acotó que si está pretendiendo hablar de unidad, no se puede excluir.

“¿Al fin de la jornada qué es lo que queremos todos? Que los partidos estén unidos. De hecho, hoy nomás veía que un politólogo reflexionaba sobre la unidad de la oposición; es decir, fíjense que ya no le pide que se una un partido, pide que se unan todos los partidos. Entonces, si es legítimo proclamar la unidad entre distintos partidos con la sola finalidad de ganarle al Partido Colorado, porqué no sería legítimo que el Partido Colorado reclame su propia unidad”, sentenció.

Sobre la falta de consenso entre candidatos municipales, Villamayor apuntó que la conversación no necesariamente implica romper una política de unidad.

“Nosotros estamos acostumbrados a tener dentro del Partido Colorado unas internas. De hecho no recuerdo elección alguna donde el partido no haya tenido internas y lógicamente no vamos a pretender que el 100% de los candidatos esté de acuerdo”, significó la mano derecha de Mario Abdo.