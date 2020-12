Diputados sanciona PGN 2021 con gasto salarial inflado y más deuda

En una sesión que nuevamente se caracterizó por su rapidez y casi nulas discusiones, Diputados sancionó ayer la versión Senado del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021. La ley pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación o veto.

Con esta decisión, el plan de gasto público quedó en G. 92,26 billones (USD 13.010,2 millones), lo que es superior en G. 239.183 millones (USD 33,7 millones) a lo aprobado en primera vuelta en Cámara Baja y en G. 679.852 millones (USD 95,8 millones) a lo sugerido por la Comisión Bicameral. No obstante, el monto total del Presupuesto puede llegar a los G. 92,48 billones si la Dinac ejecuta el crédito que le fue autorizado en el articulado (ver la infografía). Esta versión es la considerada como “peor” por el Ministerio de Hacienda, ya que contempla considerables aumentos en los gastos rígidos hechos mediante reasignaciones de rubros superfluos, pese a los pedidos de austeridad hechos por todos los sectores debido al impacto de la pandemia en las finanzas públicas. Es así que, según la ley sancionada ayer, el gasto salarial del aparato estatal quedó inflado en G. 50.000 millones con respecto al monto acordado entre el Fisco y la Bicameral. Esto incluye creación de 2.700 cargos en IPS, pago de bonificaciones al personal del Registro Civil y de Senabico, crecimiento vegetativo en la UNA y equiparación salarial para funcionarios del Ministerio de Salud. Asimismo, contempla un aumento en los créditos presupuestarios del Senado y del Congreso por G. 13.700 millones para sueldos y bonificaciones, con el agravante de que el Legislativo aprobó dentro del PGN 2021 articulados que los exceptúan de la obligatoriedad del concurso para contratar nuevos operadores y aumentar salarios. Finalmente, el documento sancionado ayer también incorpora G. 6.498 millones para el pago de los denominados aumentazos para unos 2.000 funcionarios de entidades como STP, Senepa, Función Pública, MAG y Senave, entre otros. Deuda. Diputados sancionó también la toma de nuevos créditos por G. 188.266 millones (USD 26,5 millones), lo que será destinado al MAG y a Salud Pública. Con esto, el déficit queda en el 4% y la parte del PGN financiada con deuda llegará a los G. 17,45 billones (USD 2.460,5 millones).



Hacienda adelantó duros topes

El Ministerio de Hacienda había manifestado la semana pasada su descontento con la versión del Senado, ya que infla el gasto salarial y aumenta la rigidez.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, adelantó que esa versión les obligaría a imponer duros topes a los gastos mediante el decreto reglamentario y el plan financiero.

Subrayó que el Tesoro no autorizará subas salariales ni creaciones de cargos sin la realización del concurso.

Se espera la nueva reacción de la cartera tras la sanción del PGN 2021.

Reacciones

“Se piensa solo en las siguientes elecciones”

“El Presupuesto General de la Nación es lo que el Ejecutivo quiere hacer en un determinado año, es su visión de hacia dónde quiere apuntar. Acá lo que se notó que las prioridades del Gobierno no estuvieron con los sectores que realmente necesitaban y que sufrieron por los efectos de la pandemia. No hay visión de Estado, se piensa solo en las siguientes elecciones, qué rubros o cuántos funcionarios se necesitan”. Édgar Acosta, diputado PLRA.



“No representa el sentir de un país en crisis”

“Este PGN no representa el sentir de un país que vive una crisis económica. Resulta que la versión Senado, además, incorpora 1.000 cargos administrativos, porque se utiliza al sector de blanco para blanquear un montón de contrataciones que se van a hacer por debajo de la mesa, porque para muchos legisladores no estamos en pandemia y el PGN puede seguir aguantando todo tipo de atropellos”. Kattya González, diputada PEN.



“Ajustes a Salud están acorde a la realidad”

“Los que defendemos las instituciones no somos los malos. Los ajustes que se dieron al Ministerio de Salud están acorde a la realidad. Los médicos están haciendo hasta lo imposible, y este aumento dentro del PGN da esperanza para que podamos empezar a dar una mejora definitiva al sistema de salud. Celebro también el aumento al Ministerio de Justicia, para garantizar seguridad de población carcelaria”. Hugo Ramírez, diputado ANR.