Diputados pusieron en duda continuidad de Julio Mazzoleni

Si bien goza de popularidad y hasta apoyo de la mayoría de los sectores políticos, el manejo administrativo no está claro. Varios diputados pidieron que el secretario de Estado aclare la situación y evite dar protección a los funcionarios responsables.

La diputada liberal Celeste Amarilla dijo que, si es necesario, debe darse la salida del ministro. “Y si tiene que irse Mazzoleni, que se vaya. Tampoco es el único médico del país y, como en todo, habrá peores y mejores. Propongo a Antonio Arbo, profesor doctor y probada capacidad en la administración del Ministerio del que salió por la puerta grande”, expresó.

Pero desde el cartismo el ministro sigue contando con apoyo, aunque algunos lo calificaron como el principal responsable por ser la cabeza del equipo.

El diputado colorado Basilio Bachi Núñez indicó que en lo referente a la gestión sanitaria, Mazzoleni tiene una buena gestión; no obstante, no puede separarse del área administrativa. De igual forma, consideró que no es prudente ahora un cambio de ministro. “Creo que dejar sin efecto la adjudicación a la empresa de los Ferreira es un hecho positivo por más que debió tomarse con más antelación. Sí que él debe ser más contundente con el personal superior a su cargo, para que esto no termine arrastrándolo. Muy pronto tendremos por las investigaciones el grado de involucramiento de cada uno. Eso espero”, manifestó.

Por su parte, el diputado de la misma bancada, Justo Zacarías, señaló que se debe conversar primero con el líder Horacio Cartes y que no se tiene una postura como movimiento al respecto, pero particularmente considera que los hechos son muy vertiginosos y que podrían cambiar, ya que es muy difícil deslindar las responsabilidades del ministro.

En tanto que el diputado también cartista Walter Harms sostuvo que todo lo que suceda en el ministerio es responsabilidad única de Mazzoleni. Dejó en manos del presidente Mario Abdo la decisión de cambio.

También la diputada de Patria Querida Rocío Vallejo pidió que los funcionarios implicados sean desvinculados. Su compañero de bancada, Sebastián Villarejo, comentó que es necesaria mayor eficiencia y transparencia, y que no haya impunidad.