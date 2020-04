Diputados no organizan sesión y postergan temas más importantes

La falta de organización hizo que se acumulasen temas importantes, entre ellos, los que ya fueron aprobados en el Senado, como la suspensión de elecciones municipales para noviembre del 2021 y prórroga de mandato de intendentes, además del proyecto de uso de royalties de las binacionales, que establece que el 50% de estos recursos sean administrados por los municipios y gobernaciones, en la lucha contra el Covid-19, pese a que el Ejecutivo propuso que sean redireccionados al Ministerio de Salud.

Igualmente, deben ser tratados los pedidos de retiro de fueros de los diputados Del Pilar Medina y Édgar Ortiz, imputados ambos por violación de la cuarentena sanitaria, y este último además por resistencia, luego de haber atropellado una barrera de control.

En tanto que no existe un pedido formal de pérdida de investidura para ninguno de los dos parlamentarios, a diferencia de la Cámara de Senadores, que tiene prevista una sesión virtual el martes para despojar de su investidura a la senadora María Eugenia Bajac.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, anunció que se analiza que se realice una sesión, pero recién el 20 de abril, no obstante, no sería virtual, sino presencial, y el sitio escogido, como ya lo había sugerido además el diputado Basilio Bachi Núñez, sería la sede de la Conmebol, aunque no está nada definido.

Alliana alegó que la mayoría de los diputados están en el interior del país, donde la señal de internet no es buena, por lo que sería difícil una sesión virtual, pese a que la semana pasada se estuvieron realizando pruebas técnicas.

También está pendiente el proyecto aprobado en el Senado que prohíbe y sanciona la especulación de precios de productos de tratamiento y prevención de enfermedades.

SANCIONADOS. Quedaron con sanción ficta el proyecto que amplía la tarifa social de energía eléctrica, el rechazo del Senado al proyecto que crea la comisión bicameral de mujeres parlamentarias y el que establece el horario escalonado y jornada acumulativa voluntaria.

El diputado Núñez informó además que existen varios proyectos que fueron ingresando por mesa de entrada virtual.

IMPUNIDAD. La Cámara de Diputados es conocida como la que menos castiga a sus miembros corruptos, a diferencia del Senado que destituyó a cinco de sus miembros y va por el sexto.

El 20 de abril es posible que Medina y Ortiz pierdan sus fueros, pero sería la máxima medida adoptada, ya que no se tiene previsto ningún tipo de sanción. De este modo, suman seis en este periodo parlamentario que son abroquelados por sus pares, junto con los colorados abdistas Miguel Cuevas, Esteban Samaniego y Ulises Quintana, y el cartista Tomás Rivas, además del liberal efrainista Carlos Portillo.

Alliana ya anunció que no apoyarán que Medina y Ortiz sean destituidos, bajo la argumentación de que no existe una condena firme y ejecutoriada.