Diputados buscan alternativas para no perder jubilación privilegiada

Recordemos que actualmente los legisladores pueden acceder al beneficio de la jubilación con solo 10 años de aporte y 55 años de edad.

En reunión de la mesa directiva y líderes de bancada se acordó ayer que para el próximo lunes sean convocados los directivos de la caja de jubilados del Congreso, para analizar la situación.

El diputado liberal Pastor Vera Bejarano indicó que la tendencia, en principio al menos, sería el de eliminar el aporte del Estado que es de un 7% para la jubilación de los parlamentarios y mencionó que desde el periodo pasado en la realidad no se aplica el aporte estatal.

Los legisladores aportan el 20% de su dieta para el efecto.

“Se abre el debate y se debe conversar sobre las alternativas y ver en qué situación se encuentra la caja, pero la tendencia es que se elimine el 7% y quede como una caja privada”, remarcó.

PRIVILEGIO. Por su lado, Basilio Núñez dijo que particularmente no le beneficia el aporte que realiza a la caja de jubilaciones, ya que siempre realizó su aporte para su jubilación estando en otros cargos, pero que es obligatorio aportar a la caja parlamentaria, por lo que no tiene otra alternativa. “En mi situación no me beneficia, si podía, iba a retirar mi aporte, lo que pasa es que es obligatorio, concretamente se debería sacar el aporte estatal, funciona como una caja privada, es del propio dinero de los que se jubilan”, aseveró.

Según Núñez, líder de la bancada cartista, no se puede decir que la jubilación parlamentaria es un privilegio, porque cada legislador aporta. “Es mi dinero y puedo jubilarme a los 3 meses también”, acotó.

Más cauto que sus colegas, Jorge Brítez, de Cruzada Nacional, dijo que es un tema que se debe debatir y que según él entiende que la caja de jubilación de los parlamentarios es prácticamente privada y que no debe haber apuro en el tratamiento del proyecto presentado.

Manifestó que se trata de un tema delicado y no supo responder si era justo o injusto que los parlamentarios se jubilen con 10 años de aporte.

Dijo desconocer que el Estado aporta 7% para dicha jubilación. “Tengo que estudiar bien el tema, y ver si apoyamos, porque desde que iniciamos el periodo parlamentario se presentan muchos proyectos mediáticos. Vamos a analizar, no hay por qué apurarse”, añadió.

El diputado patriaqueridista Sebastián Villarejo expresó a su turno que todavía no accedieron al documento presentado, pero que como postura general están a favor de eliminar la jubilación diferenciada. Sin embargo, informó que se encuentran trabajando en una reforma general previsional.