Diputado liberal y su parentela se enriquecen en los cargos públicos

Los años en cargos públicos fueron sumamente lucrativos para el actual diputado liberal por Misiones Hugo Capurro, quien además de pegar un salto patrimonial del 895% en 12 años, cuenta con una gran cantidad de familiares dentro de la función pública. Entre sus primeros tiempos como concejal de San Juan Bautista, Misiones, en el 2001, y el fin de su primer periodo como diputado en el 2013, Capurro logró acumular G. 1.471 millones

Esto se devela en sus declaraciones juradas presentadas por la Contraloría, en las que se observa que su patrimonio neto en el 2001 era de solamente G. 185 millones, pero en el 2013 saltó a la cifra de G. 1.656 millones. CRECIMIENTO. Cuando asumió por primera vez como diputado en el 2008, declaró contar con un patrimonio neto de G. 750.700.00, lo cual ya implicó un crecimiento importante desde sus años como concejal, pero al finalizar su mandato en el 2013 su patrimonio engorda a más del doble de cuando entró. Entre sus activos declarados al dejar su primer periodo como legislador destacan tres propiedades en San Juan Bautista por G. 1.090.700.000, dos vehículos por G. 200 millones, muebles por G. 120 millones, equipos de oficina por G. 50 millones y joyas por G. 40 millones. Posteriormente, en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Capurro asumió el cargo de consejero de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén), donde llegó a percibir salarios de hasta G. 18.254.200 hasta el 2017, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP). En el 2018, volvió a lograr ser reelecto como diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por Misiones y se reencontró con sus hijas funcionarias, a quienes ya logró ubicar en su primer periodo, así como otros parientes en la función pública. PARIENTES. Una característica del citado diputado es el gran número de parientes con que cuenta en la función pública, actualmente 13, y se atribuye a su influencia política el ingreso de la mayoría de ellos. Su hija María de los Ángeles Capurro Páez ingresó en el 2011 a la Cámara Baja con un salario actual de G. 5.500.000 y su otra hija María Andrea en el 2013 con un salario actual de G. 12.637.713. Ambas en el periodo en que su padre era diputado por primera vez. Su esposa, Gladys Isabel Páez de Capurro, ingresó en el 2015 al Ministerio de la Defensa Pública con un salario actual de G. 17.305.600. No hay declaraciones juradas publicadas de ninguna de sus hijas o esposa. Otros diez parientes también tienen cargos públicos (ver info). Embed 1.656 millones de guaraníes declaró como patrimonio neto en el 2013 al finalizar su primer periodo como diputado. 185 millones de guaraníes declaró como patrimonio neto en el 2001 al asumir como concejal en San Juan Bautista.



Ocho entes no informan a la CGR

Un total de ocho entes públicos, encabezados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), no contestaron a la Contraloría General de la República (CGR) quiénes son sus ordenadores de gastos, de manera que se publiquen sus declaraciones juradas de bienes, como lo ordena la sentencia judicial confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

A partir de un amparo de acceso a la información pública promovido por David Riveros y María Esther Roa, la Justicia ordenó la publicación de las declaraciones juradas de los ordenadores de gastos de las instituciones públicas y de las empresas ligadas a las compras en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19.

Un total de 11 instituciones ya contestaron, pero otras como la SEN, el MAG, IPS, Indi, Petropar, Policía Nacional y la Facultad de Ciencias Médicas no contestaron aún el pedido de la CGR, pese a la orden judicial que pesa encima.