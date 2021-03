Diputado insiste en suspender elecciones, pero no se anima a presentar proyecto

El diputado Juan Carlos Nano Galaverna, de Colorado Añetete, se mantiene en su postura de suspender las elecciones municipales, alegando que la crisis sanitaria se agravó y llegó a su peor momento a causa de los masivos contagios de Covid-19, por lo que no es momento de causar aglomeraciones.

El legislador indicó que el gremio médico recomienda que no se hagan los comicios y que profesionales de países como en Chile también lo sugieren. Sin embargo, pese a que anunció un proyecto de ley para solicitar la postergación de las elecciones, y atendiendo a que no contó con el apoyo político, sobre todo, por parte del cartismo, finalmente no realizó la presentación.

El anuncio de Galaverna se dio justo luego de una crisis política a causa de la impopularidad del Gobierno, que afecta sobre todo al oficialismo, es decir, al movimiento Colorado Añetete, del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y la posibilidad de que este hecho afecte a los candidatos del sector.

Las elecciones internas están previstas para el 20 de junio y las generales, para el 10 de octubre.

Los diputados de Honor Colorado manifestaron su total rechazo a la posibilidad de suspender nuevamente las elecciones municipales de este año. Alegan que podría causar un desorden constitucional.

“Ante la propuesta de un colega de posponer las elecciones municipales, anticipo mi rotundo rechazo a esa idea. Es inconstitucional, por el artículo 14 de la Constitución Nacional, y antidemocrático. Y, sobre todo, para confrontar a los que especulan, que los colorados no queremos competir”, señaló el diputado cartista Walter Harms.