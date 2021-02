Diputado considera que Lichi debe ser destituido

Recordó que en este caso del acuerdo secreto para el pago de casi siete millones de dólares a la citada empresa, se habían centrado en un pedido de informe a Petropar y que todavía tienen que analizar a profundidad la respuesta y la interpelación a su presidente.

“Lamentablemente, vuelvo a decir, en la Comisión Permanente se pusieron obstáculos para que al menos se debata incluso este caso”, recalcó.

Afirmó que la conclusión de la Senac les daba la razón en torno a las dudas que tenían algunos parlamentarios sobre lo irregular del trato en cuestión. “Yo no sé si ahora va a enviar el informe a Fiscalía y esta iniciará una investigación. También entiendo que ya no deben aparecer obstáculos para interpelar al presidente de Petropar”, sentenció.

Acosta también apuntó que estaba al tanto de que Texos apeló la decisión que dejó sin efecto el acuerdo por parte del ex procurador general de la República, Sergio Coscia, quien renunció luego de que saliera a luz el caso.

“Entiendo que esto es un tema judicial, pero si vamos al escenario teniendo en cuenta el informe del responsable de la Senac, René Fernández, tiene la capacidad como ex fiscal para demostrar las irregularidades y evitar que el pueblo llegue a pagar por este negociado”, enfatizó. Reiteró que Lichi no puede seguir esquivando su responsabilidad diciendo que accedió por indicación de la Procuraduría, más aún teniendo en cuenta los antecedentes de sus antecesores en el cargo, que no se prestaron a ningún trato.