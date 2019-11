Diputado aseguró que Paraguay no caerá por los politiqueros

El diputado Miguel Cuevas, de Colorado Añetete, manifestó que el Gobierno está haciendo recién calentamiento y que faltan aún cuatro años para completar este periodo.

Aseguró que si los politiqueros sinvergüenzas no ponen la mano negra, Paraguay no llegará a la situación crítica como ocurre en los países de la región. “No esperemos llegar a la situación de Bolivia y Venezuela, estoy seguro de que si los politiqueros sinvergüenzas no ponen la mano negra, no llegaremos porque hoy con la administración de Mario Abdo se está haciendo un gobierno transparente y de trabajo”, remarcó. Pidió no bajar la guardia.