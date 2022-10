Diputada denunció que una rosca empresarial deja sin fondos a Dibén

Aseguró que están involucrados la directora de la institución, Carmen Alonso, quien es candidata a senadora por Fuerza Republicana; uno de los propietarios de la empresa Tecnología para el Desarrollo de Paraguay (TDP), Álvaro Wasmosy, hijo del ex presidente Juan Carlos Wasmosy; el funcionario de Yacyretá Raúl Silva, quien además estuvo involucrado en un caso de compras irregulares de insumos sanitarios en pandemia; el ex intendente de Villa Hayes Ricardo Núñez, hermano del diputado Basilio Núñez, y el gobernador de Presidente Hayes, Rubén Rousillon.

Amarilla recordó que todas estas personas están a la espera de un juicio oral porque formaban parte del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y están acusadas por la Fiscalía de conceder de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. La empresa de Wasmosy fue la que ganó la licitación de la quiniela.

Del total de fondos de la Dibén, el 70% corresponde a cánones de la Conajzar. La directora constantemente alega que la institución no cuenta con recursos, medicamentos ni insumos básicos. Por este motivo, Celeste denunció que mientras Alonso niega los pedidos a los ciudadanos que acuden con sus necesidades, la empresa TDP adeuda una millonaria suma, de alrededor de USD 20 millones, en concepto de premios no retirados. Indicó que es un cálculo estimado con base en estadísticas porque la firma se negó a mostrar registro y documentación. “La Dibén, vacía, el Fonaress, vacío. La gente pobre sin recibir nada, los excombatientes de la Guerra del Chaco, también”, expresó la parlamentaria.

Amarilla comentó que esta empresa alega que no otorgan premios, sino que pagan en concepto de aciertos, y que con esa artimaña esquivan a Dibén. Los premios son montos otorgados a los ganadores por tener aciertos, como dice el reglamento y la ley, aclaró. “Con un ardid y en complicidad con la Conajzar le están dejando de pagar al Estado lo que deben. Tiene razón el ministro de Educación sobre que solamente el 32% entiende lo que lee. Por lo visto que con esto se comprueba, los Wasmosy tampoco entienden lo que leen y conste que todos se fueron al colegio San José. Señor Wasmosy, usted lo que paga son premios, no aciertos, y no se conforma con todo lo que comió de las rutas de este país”, aseveró.

Alonso explicó a la 1020 AM que aumentaron los pedidos y que necesitan un aumento presupuestario.



