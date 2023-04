Dinero de corrupción irá a salud gratuita, asegura Efraín Alegre

Entre sus ideas, sostuvo que es necesario ordenar el presupuesto como primera premisa y en lo referente a la deuda del país, indicó que es el Estado el que debe asumirla y no las empresas.

“Con respecto al pago de la deuda que tenemos en salud pública, en infraestructura, obras públicas, contratación pública, nosotros tenemos la opinión de que el Estado, el Gobierno se debe endeudar, no el particular. Esta bicicleta que se hace en salud pública, que siempre hay una deuda de 200 a 250 millones de dólares es una fuente de corrupción. Lo que le conviene al Gobierno, a todos, es que el Estado se endeude y pague, porque con eso va a tener un medicamento más barato y al privado le conviene cobrar, a todos nos conviene y la deuda debe ser cargada por el Estado no por la empresa, o si no termina costando más caro el medicamento, la obra pública o cualquier contratación”, aseguró el presidenciable.

En cuanto a la fuente de financiamiento para solventar la salud pública, Alegre indicó que los ex ministros de gobiernos colorados fracasaron y robaron, y por eso dicen que no es posible tener gratuidad. Señaló que no es una fantasía porque ya se logró durante el gobierno de Fernando Lugo, con Esperanza Martínez a la cabeza como ministra.

“Tuvimos medicamentos gratuitos y tuvimos kits de partos, todas las madres iban a los hospitales y tenían todo lo requerido para el parto; hoy el 70% del costo del parto debe ser pagado por la madre. Entonces, a aquellos que dicen que no se puede, como Santiago Peña, que dice que va a privatizar la salud en el Paraguay, le decimos que sí se puede, que ya lo hicimos y que lo vamos a volver a hacer. De dónde vamos a sacar el dinero: una parte importante, de lo que se están robando, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que 1,6% del producto interno bruto se roba en las contrataciones. Esos son 1.600 millones de dólares. Bueno, empecemos por ahí”, subrayó.

Sobre el seguro médico privado para funcionarios y altos cargos del Estado, Efraín dijo que no solo es un fracaso para el sistema de salud pública, sino que también es un privilegio injusto. “Porque esos seguros privados son pagados por el Estado. Esos seguros, 100 millones de dólares para seguros privados están pagados por el Estado, por qué va a haber ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría”, resaltó.

Del mismo modo, el candidato se refirió a los negociados del Estado con las farmacéuticas, en procesos licitatorios viciados.

“La corrupción es pública y privada, pero la responsabilidad es del Estado, es el que pone las normas y las reglas de juego. Nosotros por eso hablamos de mafia, porque hay un Estado que establece las reglas de juego y son precisamente para la corrupción, son para robar, es lo que pasa en IPS. El problema no es por culpa del privado, es la gestión del IPS que establece las formas de relacionamiento y ellos optan por la corrupción. El Estado tiene la obligación de garantizar procesos transparentes, tenemos la obligación de garantizar que quienes compiten tendrán condiciones de hacerlo en igualdad de condiciones y aquel que lo gane por calidad y por precio como dice la ley será el adjudicado”, destacó.

Sobre el modelo de hospitales públicos, el aspirante a presidente indicó que las falencias del sistema actual son culpa de gobiernos anteriores y no de la Concertación.

“Que hayan fracasado de una manera catastrófica tantos gobiernos no nos hace responsables a nosotros de esa gestión. Nosotros vamos a hacer otra gestión y vamos a trabajar para que haya acceso a la salud y a los medicamentos gratis como ya se hizo, no estamos inventado, yo no quiero que se asusten porque no estamos inventando nada nuevo”, apuntó.

Finalmente, Alegre manifestó que no se cuenta aún con nombres de ministros y que si bien es Esperanza Martínez, candidata a senadora del Frente Guasu, la que lidera el equipo de salud, no se definió todavía quién podría estar en la cartera sanitaria.

“Nosotros no hablamos todavía de ministerios. Esperanza Martínez ha sido una gran ministra. Creo que tiene todas las condiciones y el respeto de la ciudadanía, para ser ministra, pero es un tema que no lo hemos todavía resuelto. Estamos todavía en una etapa de preparar proyectos, de trabajar en equipo y luego dentro de poco, no mucho, pero en su momento, iremos presentando a las figuras que serán parte del gabinete”, reflexionó.

La Concertación presentó recientemente una propuesta referente a salud pública que implica la gratuidad de medicamentos en hospitales, liderado por Esperanza Martínez, quien fue ministra de Salud.

Que hayan fracasado de una manera catastrófica tantos gobiernos no nos hace responsables a nosotros de esa gestión.

La deuda debe ser cargada por el Estado, no por la empresa, o si no termina costando más caro el medicamento. Efraín Alegre, candidato a presidente.

Habrá más propuestas de Efraín

El presidenciable Efraín Alegre también responderá hoy, en El Candidato, sobre sus planes relacionados con la economía, en Monumental, y a Educación, en el Telediario de Telefuturo.

Igualmente, mañana en Última Hora, se publicarán sus propuestas para combatir la inseguridad y sus ideas sobre el trabajo, en Monumental.

La semana pasada fueron publicadas las propuestas de Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, y la siguiente entrega corresponderá a las ideas de Euclides Acevedo, de Nueva República, que será la próxima semana.

El colorado Santiago Peña rechazó las invitaciones.