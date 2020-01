Dinac y embaladoras registran incidentes en el Silvio Pettirossi

El primer día del año inició agitado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y no precisamente por el movimiento de pasajeros. A las 0.30 de ayer funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) intentaron desalojar los locales que ocupan las tres empresas embaladoras de maletas en la terminal aérea, aunque no consiguieron el propósito por la resistencia de los empleados, mientras que los agentes de la Policía Nacional señalaron que no podrían actuar sin una orden judicial. Posteriormente, se intentó cortar el suministro eléctrico de los negocios, aunque también hubo una férrea oposición de los embaladores.

Édgar Melgarejo, presidente de la Dinac, explicó que las tres compañías tienen contratos vencidos desde hace mucho tiempo y la entidad debe licitar el servicio para el Aeropuerto. En noviembre se les enviaron varias notificaciones para que abandonen pacíficamente sus puestos pero se rehusaron, indicó el titular del ente. Añadió que las empresas venían trabajando con mucha irregularidad, pues pagaban sumas irrisorias a la Dinac por la concesión de las actividades de embalaje. Apuntó que las tres firmas facturaban más de USD 1.000.000 al año y apenas pagaron USD 7.000. Incluso una de ellas solo pagaba USD 100 al mes. Melgarejo aseguró que la Justicia ya dio la razón a la Dinac en numerosas ocasiones, pues las empresas presentaron recursos de amparo y todos fueron rechazados. Aseguró que no se necesita orden judicial, dado que simplemente el contrato de los locatarios está vencido y tienen que retirarse del aeropuerto. Por ende, las iniciativas para lograr el completo desalojo continuarán, precisó. “Estamos decididos a no empatizar con ellos, le perjudicaron a la institución por décadas. Perdieron en sus acciones judiciales, ni siquiera la Justicia les dio la razón porque son personas que están violentando el servicio. Llamamos a un concurso y una de las personas que nos paga USD 100 al mes ahora nos ofreció USD 40.000 mensuales. Y yo tengo síndrome de Estocolmo, no voy a empatizar con la persona que me lesionó”, expresó. Las tres firmas que operan hoy son Sinapsis Trading, Secure Wrap y Cronológica Logística de Eventos. DUDAS EN LICITACIÓN. De acuerdo con los allegados a las empresas embaladoras, el nuevo llamado de la Dinac busca favorecer a una corporación uruguaya para darle el monopolio del embalaje. El pliego de bases y condiciones establece como requisito la presentación del registro única tributario (RUT) a cada participante y que presenten una plataforma digital inusual. La única que cumple ese requisito es la empresa Embalá tu Maleta Paraguay, que fue constituida como empresa el mismo día del llamado a presentación de ofertas, el 21 de junio de 2019. La Dinac prorrogó la apertura de ofertas y gracias a eso la firma pudo sacar su RUC de la SET, cuestionaron.



Reestructuración completa

Édgar Melgarejo, presidente de la Dinac, informó que varios locales serán desalojados, pues la intención es reestructurar completamente los espacios comerciales del aeropuerto Silvio Pettirossi. Otro negocio que tiene que abandonar el recinto es la casa de cambios Global Exchange, la cual incluso se está aprovechando de los pasajeros, aseguró. Comentó que está penalizando con 2.000 puntos por cada dólar a los viajeros, razón por la que se decidió no renovar el contrato.

“Los vamos a sacar de ahí, no va a haber renovación. Les pagaba entre 4.000 a 4.300 guaraníes a la gente por cada dólar. A pesar de ser multinacionales y lloren a la embajada no vamos a permitir que sigan perjudicando a la gente y a la institución”, declaró.

Por otro lado, la entidad aeronáutica se encuentra en pleno proceso de adjudicación de los espacios de duty free. Hasta el momento, son tres las empresas que explotan el negocio pero la que gane el concurso tendrá la exclusividad por 10 años.