Dinac destituyó a gerentes solo para bajar presiones por el avión iraní

Luego de que saltó a consideración que el 12 de mayo pasado arribó al país el avión de la firma venezolana Emtrasur, con tripulación presuntamente vinculada al terrorismo internacional, el titular de la Dinac, Félix Kanazawa, había recurrido a la destitución de tres funcionarios, a quienes responsabilizó de no haber “avisado con anticipación” la llegada de esta aeronave.

Sin embargo, ÚH demostró que el ente ya tenía información antes de la citada fecha del vuelo a nuestro país de la aeronave que llegó, se quedó tres días, cargó cigarrillos de Tabesa y se fue sin problemas.

En aquella oportunidad, ante la presión existente debido a las derivaciones del caso y la alerta internacional, Kanazawa sacó de su cargo al administrador del aeropuerto Guaraní, Luis Afara; al subdirector de Seguridad de la Aviación Civil, Gustavo Sandoval, y al gerente comercial Franklin Edwards. Responsabilizó a estos funcionarios de no haber dado el aviso correspondiente de la llegada y operación de la aeronave de Emtrasur.

Sin embargo, días atrás, observando las redes sociales se pudo constatar que las mencionadas destituciones fueron solo para descomprimir presiones, teniendo en cuenta que Afara, ya fuera del cargo, participa con su sucesor y otros compañeros en actos oficiales representando a la institución.

En cuanto a Sandoval, solo se tiene el antecedente de que quedó con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía donde relató los hechos vinculados a la aeronave y aportó documentos de que avisó sobre la llegada de la misma. Consultas realizadas señalan que quedó a cargo de la Dirección de Talento Humano. En esta misma situación estaría el ex gerente comercial Edwards.

NO PASA NADA. Para Kanazawa, ya habría quedado superado este caso. Al menos, esto es lo que se observa a partir de la presencia de Afara en actos oficiales del ente, acompañado de su sucesor y otros que también venían ocupando cargos importantes en el aeropuerto Guaraní.

En la página de Facebook de la Dinac, Afara y su sucesor en el cargo de administrador del aeropuerto Guaraní, Édgar Rodríguez, acompañan al titular de la Dinac en un acto de recepción a la embajadora del Japón, Yoshie Nakatani.

Otra publicación en la red de Twitter de la Senatur, Rodríguez, quien anteriormente era gerente de carga del aeropuerto Guaraní, aparece otra vez en compañía de Afara, durante un acto con la empresa aérea Paranair.

Incluso, en las fotos publicadas se ve al destituido participando animadamente de las jornadas.

Kanazawa ya no volvió a informar sobre los procedimientos internos en estos casos y no se conoce sumario alguno en particular.

Igualmente, se llamó a silencio sobre los documentos que ÚH había publicado y que revelan que la Dinac ya sabía desde fines de abril sobre la llegada del avión, pero no realizaron alerta alguna para la intervención de los organismos de seguridad. También se constató que no funcionó un convenio de cooperación institucional en materia de seguridad que la Dinac había firmado el año pasado con la Secretaría Nacional de Inteligencia.

El jefe principal del ente aeronáutico se limitó a hacer las mencionadas destituciones como vía de escape ante los cuestionamientos que se generaron por la llegada del avión de Emtrasur.