Dictan captura de Cardozo y Godoy, tras rechazo de acciones en la Corte

La resolución se dio luego de que la Sala Constitucional de la Corte rechazara in límine (sin estudiar el fondo de la cuestión) las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las resoluciones que los condenaron. Ahora deberán cumplir con sus penas de 10 y 7 años de prisión.

La Sala Penal había declarado inadmisibles los recursos de casación de Cardozo, Godoy y Maristela Azuaga, esta última condenada a 10 años de cárcel, pero las acciones retrasaban cumplir las penas.

ACCIONES. Las dos acciones contra las condenas fueron estudiadas por los ministros Gustavo Santander, Víctor Ríos Ojeda y César Diesel, que resolvieron en forma unánime.

En el caso de Enzo Cardozo, remarcan que no expusieron acabadamente el agravio real y concreto que le producen las resoluciones impugnadas. “Se limita a un relato extenso sobre el desarrollo del proceso durante la etapa del enjuiciamiento oral y público, como también de las actuaciones de los miembros del tribunal”, afirman.

“En suma, la acción planteada no cumple con los requisitos para la admisión, pues, para su procedencia es necesaria la justificación concreta del daño producido por las resoluciones judiciales”, agregan.

Con respecto a la acción del ex ministro Rody Godoy, afirman que “es necesaria no solamente la expresión de la parte accionante sobre su intención de cuestionar la constitucionalidad de las resoluciones judiciales, sino que debe justificar en forma concreta y precisa la conculcación constitucional invocada”. Así, rechazan también in límine la acción, con lo que deben cumplir su pena.



Podría anularse la condena a Enzo

En la Sala Constitucional de la Corte queda pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad de Enzo Cardozo en contra de la resolución que elevó el caso a juicio oral. Dice que no podía ser procesado, porque tenía fueros como parlamentario del Mercosur.

Lo que evitaba el cumplimiento de la sentencia eran las dos acciones planteadas contra las condenas. Esta acción restante no suspende los efectos de la condena, pero, eventualmente, si la Corte hace lugar a la acción planteada, podría anular la condena y Enzo Cardozo podría salir en libertad, ya que todo lo demás sería nulo.