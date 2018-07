Dictamen de Añetete afirma que Nicanor puede ir a EBY

Afirma que un senador electo y proclamado no incorporado a la Cámara Alta no desempeña funciones, por lo que no requiere “permiso”. Agrega que aunque se considere a Nicanor senador vitalicio, lo cual está establecido en la Constitución Nacional, tampoco ejerce las funciones legislativas al no tener voto ni formar parte del cuórum del Senado, por lo que en este caso tampoco necesita de permiso para aceptar la titularidad de Yacyretá.

En efecto, el titular del Congreso, Silvio Ovelar, dijo que Duarte Frutos no tiene ningún tipo de impedimento para ser titular de la EBY. Explicó que un senador se caracteriza como tal por formar parte del cuórum, votar, e integrar las comisiones, y el ex mandatario carece de estas particularidades.

Sobre el acuerdo del Senado para el ex presidente, Ovelar subrayó que “si hoy se llevara a cabo el pedido de acuerdo, no tengo ninguna duda de que Nicanor tiene números holgados para ser designado director de la EBY”.