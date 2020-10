Dicen que escasez de cemento empeora por mix de dramas

Es lo que señaló ayer el ingeniero Luis Lavigne, titular de la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco). Sostuvo que todo está complicado para abastecer la demanda de cemento en el país.

“Sigue igual o cada vez peor la escasez”, aseveró. Añadió que la situación se agravó debido a que las dos cementeras nacionales están recibiendo muy poca materia prima debido a la extrema bajante del río Paraguay.

Mencionó que la Industria Nacional del Cemento (INC) hace unos 15 días que ya no está entregando bolsas de cemento porque no puede hacer llegar la materia prima (clínker de Vallemí).

En cuanto a la cementera privada Yguazú, refirió que también está con producción baja, pero está mucho más organizada que la INC y entrega pocas cantidades. “Para compensar lo que hace es entregarnos el cemento en Pedro Juan Caballero, a través de un grupo Inter Cement de Brasil, pero no en la cantidad necesaria. Aparte nosotros como distribuidores tenemos que pagar un alto costo de flete para traer hasta acá”, enfatizó.

Lavagne dijo que en su caso particular tiene poco producto y no puede entregar todo lo que piden sus clientes habituales. Confesó que el teléfono no para de sonar y son de personas que quieren comprar cemento.

Consultado si la liberación para importar pórtland establecida por el Ejecutivo no está ayudando para mejorar el abastecimiento, señaló categóricamente que “no sirve para nada”.

Argumentó que si bien cualquiera podría traer ahora cemento, hay muchas complicaciones logísticas que hacen difícil importar. Recordó que él hace más de un mes compró nueve mil bolsas de una cementera de Curitiba.