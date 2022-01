Dicen que el carnet sanitario estimulará a mayor vacunación

El infectólogo dijo que la medida de establecer el carnet sanitario para las personas que residen en el país no es una obligación, pero sí una restricción que pretende servir como estímulo para que la gente tome conciencia y acuda a vacunarse contra el Covid-19.

Reconoció que la discusión será compleja al interior de las cámaras del Congreso, ya que allí se tratará el proyecto de ley, así como también la discusión en la propia sociedad encuentra varios puntos de vista sobre la legalidad de dicha medida.

“Al no vacunado nadie le va a obligar a que se vacune, pero si quiere ingresar a un espectáculo público debe tener su carnet de vacunación. En gran parte de Europa es así, en Estados Unidos y otros países. Yo estuve el año pasado en varios países de Europa, en EEUU, y también en países de la región, y en todos lados exigen para ingresar el carnet sanitario para entrar, y si no tenés, no entrás”, explicó.

Dijo que en el país se debe estudiar la forma de implementar de manera correcta una medida de esta naturaleza, y que debe haber un estricto control al respecto.

“Tiene que tener tu nombre, número de cédula y teléfono, y que lo anotado no quede en un cuadernito en el olvido, sino no hay trazabilidad, no hay castigo, ni hay multa, etc. Se debe hacer bien, si no, pierde valor, y la gente vuelve a entrar en un estado de letargia y dice que acá todo se hace mal, y viva la pepa”, dijo.



Estoy de acuerdo con la exigencia del carnet sanitario, pero sin sobrepasar las libertades individuales.

Tomás Mateo Balmelli,

médico infectólogo.



“Nadie puede obligar a recibir tratamiento médico”

El abogado constitucionalista y asesor jurídico de la Cámara de Senadores, José Casañas Levi, ex director anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), manifestó los aspectos legales que impiden la implementación del proyecto de ley de carnet sanitario.

Dijo que se debe diferenciar lo que es el ámbito público y el privado, donde los locales privados pueden poner exigencias, pero no así los espacios públicos u oficinas del Estado.

“En una situación de riesgo, el Estado puede establecer medidas por una situación de riesgo de contagio, como el tapabocas, que son medidas sanitarias... La aplicación de una vacuna implica un tratamiento médico, y el tratamiento médico es algo que solamente puede decidir el que lo recibe. Ninguna persona puede obligarle a otra a recibir un tratamiento médico, ahí está el problema más importante de este tema”, indicó a la Monumental 1080 AM.

El abogado señaló que la Constitución Nacional reconoce la libertad de las personas y que las restricciones que puede aplicar el Estado para la convivencia no pueden implicar discriminaciones. Dijo que la salud es un derecho y no una obligación, por lo que exigir el pase sanitario desde el Estado no es constitucional.