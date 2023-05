Dicen que Efraín no cederá a la presión llanista y continuará

Para Amarilla no corresponde forzar la salida de Efraín ya “que fue electo por el pueblo liberal para ser el presidente del partido”.

Añadió que Efraín no rehúye a la idea de cambio en la conducción y “entiende que debe haber una transición” pero que dicho cambio se debe dar “conforme a los estatutos, donde dice que en caso de ausencia del presidente, asume el vicepresidente”.

Incluso dijo que la transición partidaria debe formar parte de un amplio diálogo al cuál efrainismo no rehúye. No obstante, no permitirán el atropello de quiénes quieren sacar provecho de la situación. “Pero en lo que no está de acuerdo Alegre, es en que se quiera atropellar y aprovechar esta derrota que tuvimos como un trofeo de parte del llanismo”, sostuvo Amarilla.

En caso de que Efraín deje la presidencia, debe asumir el vicepresidente primero, cargo que recae en Hugo Fleitas.