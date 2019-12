Dicapar advierte que habría suba de G. 500 y G. 1.500 de las naftas

El citado gremio presentó oficialmente una nota al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), donde pide a la ministra Liz Cramer que medie ante el Equipo Económico Nacional para la postergación de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

En el escrito cuestiona que la Subsecretaría de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda no socializó con los actores del sector público ni privado el decreto y el impacto que el mismo tendrá en la importación y comercialización de combustibles en el Paraguay.

Afirma que los nuevos criterios y porcentajes del ISC en las naftas importadas, con los cuales se determinan los precios de los combustibles, tendrán un impacto inmediato en el precio final de venta al público, una vez que la normativa entre en vigencia. Se estima el impacto entre 500 y 1.500 guaraníes por litro para los distintos tipos.

La nota remitida al MIC también sostiene que el decreto polémico no toma en consideración el mix real de los tipos de gasoíl I y III (común) en la importación y comercialización en el país, especialmente por emblema. “Se generará un aumento en el costo del gasoíl que impactará en el precio del Tipo III y ocasionará problemas insalvables en la logística de importación. No se puede crear un mix del gasoíl Tipo I y Tipo III por decreto, dado que el mismo viene dado por la demanda en un mercado libre de competencia”, asevera.

Agrega que el incremento en el precio de los combustibles por el aumento del ISC, “coincidirá además con un aumento en el costo de los combustibles importados en el orden del 15 por ciento, por lo cual ambos se sumarán a partir de enero de 2020”.

RECAUDACIÓN. Por su parte, el ingeniero Guillermo Parra, gerente de Dicapar, dijo ayer que con este decreto que modifica el ISC, la SET va a recaudar, sólo con el diésel, 75 mil millones de guaraníes más en el 2020. Ratificó que la normativa en cuestión no deja otra alternativa más que subir los precios a los emblemas privados.

Subrayó que hay una sola interpretación del decreto y para ellos está claro que aumenta el ISC para las naftas. “El artículo 16 que dice que la nafta virgen (producto base para elaborar todos los tipos de naftas) va a pagar 20% en Aduanas al importarse y después, cuando se vende, va a pagar entre el 24 y 34% más, dependiendo de qué producto se utilice”, aseveró.

Parra afirma que en el caso del diesel también hay un mix con un 18% que necesariamente elevará el costo.

Incluso, apuntó que estaba dispuesto a hacer un debate público con la SET para demostrar que la normativa en cuestión incidirá en los precios.

INVARIABLE. En otro orden, el titular de la SET, Oscar Orué, se ratificó una vez más en que el decreto no da motivo alguno para el aumento del gasoíl. Dijo que este tema se llegó a trabajar con Petropar y se consensuó. Consideró que los emblemas deberían hacerse asesorar por abogados tributaristas para que les expliquen que no hay motivo para la suba. Asimismo, dijo que estarán siempre abiertos para dialogar. La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, dijo ayer que aún no podía emitir opinión alguna debido a que no está interiorizada sobre el reclamo que hay sobre el decreto.