Díaz Verón es citado para la preliminar

El ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón fue citado a audiencia preliminar, donde se decidirá si va o no a juicio oral, por supuesto enriquecimiento ilícito, conforme con la acusación del Ministerio Público.

El magistrado Raúl Florentín, que interina a su colega Julián López Aquino, le citó para la audiencia para el próximo 9 de julio, a las 09:00 horas.

Sin embargo, la diligencia es exclusivamente para Díaz Verón, debido a que su esposa, María Selva Morínigo, procesada por supuesto lavado de dinero, está a cargo del juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás.

Con ello, solo se hará la diligencia con respecto al ex titular del Ministerio Público.

Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo fueron imputados por la fiscala María Estefanía González, el 13 de agosto del 2019, por no poder justificar ingresos de G. 3.764.317.044.

Según la Fiscalía, en los años 2014, 2015 y 2016, el ex fiscal tuvo un saldo negativo por G. 1.147.058.591. Según la agente fiscal, ese monto representaría ingresos que no provendrían de fuentes legítimas. Sobre Morínigo, ella no pudo justificar el origen de unos G. 991.548.265.