Diálogo fracasa en Bolivia y continúan cortes de rutas

El diálogo convocado por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, concluyó después de tres horas y media sin mayores resultados por la ausencia de los líderes sindicales que promueven las protestas.

Tampoco lo hicieron los que son los principales aspirantes electorales junto a Áñez, candidata de la agrupación Juntos, como el ex presidente Carlos Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana o el ex ministro Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) del ex mandatario Evo Morales, partido al que el Ejecutivo transitorio responsabiliza de las movilizaciones.

Sí asistió el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien en la víspera condujo junto a representantes del Parlamento otra reunión que fracasó por la insistencia de los movilizados en que las elecciones se efectúen el 6 de septiembre, como estaba antes previsto, y no el 18 de octubre, nueva fecha que definió el organismo electoral.

“La propuesta ha sido clara y concreta, elecciones el 6 de setiembre, cualquier cosa que pase va a ser de entera responsabilidad del Tribunal Electoral y la Asamblea Legislativa”, advirtió el minero Juan Carlos Huarachi, el máximo representante de la Central Obrera Boliviana (COB).

Esa entidad y el llamado Pacto de Unidad, que agrupa a sindicatos de campesinos e indígenas afines al MAS, son las promotoras de los bloqueos, a los que se culpa de obstaculizar el suministro de productos médicos como oxígeno medicinal para los hospitales.

El presidente del órgano electoral destacó en el encuentro de este domingo que se acordó con el Legislativo elaborar en consenso una ley para fijar el 18 de octubre como nueva fecha de las elecciones, pues ahora emana de una mera resolución del Tribunal Electoral, y ratificó que insistirán con el diálogo.

Por su parte, Áñez sostuvo que el aplazamiento “no ha sido capricho de nadie” y fue “una necesidad” frente a la pandemia.

La presidenta transitoria reiteró que no tiene la intención de prorrogar su mandato y aseguró que respeta la nueva fecha y que su Gobierno dará las condiciones para que los comicios se efectúen ese día.

Su candidatura fue cuestionada por representantes políticos que acudieron al diálogo, quienes también criticaron los bloqueos y expresaron un respaldo mayoritario a que las elecciones se efectúen en octubre.