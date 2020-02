Día de la Mujer Paraguaya: Reclaman escaso acceso de mujeres a la tierra

Flecha comentó, en contacto con Última Hora, que aunque la reforma agraria contemple el acceso a la tierra para mujeres y hombres por igual, en la práctica es escaso el acceso por parte de las líderes de familia, ya que en el interior las mujeres aún son consideradas “personas de segunda categoría”, al momento de la posesión de terrenos.

Lea también: Mujeres tienen bajo acceso a la tierra

También señaló que encima de los hombros de las madres del interior sigue recayendo la responsabilidad de la "crianza de los hijos, la administración del hogar y la toma decisiones".

Educación

Para Dora Flecha, dirigente del Partido Paraguay Pyahurã, las mujeres no son prioridad en cuanto a acceso a la educación, al menos, en el campo. La misma sostiene que en las familias campesinas aún prevalece el mandato de "enviar a la escuela a los hijos varones".

Además, afirma que esta desigualdad genera que las jóvenes campesinas no tengan muchas opciones al momento de buscar un trabajo. Esto las expone a ocupaciones poco remuneradas, como el servicio doméstico o a convertirse en “macateras” vendedoras.

Podría leer: Persisten brechas para las mujeres en el mercado laboral

De acuerdo con datos expuestos por la economista Verónica Serafini, en el debate "Pregúntale al Economista", organizado por el Banco Mundial en el 2019, las mujeres en las zonas rurales tienen más probabilidades de estar fuera de la escuela y del trabajo en comparación con las que viven en zonas urbanas.

En el mismo informe, Serafini mencionó que la tasa de las que no estudian ni trabajan entre las mujeres rurales de 15 a 29 años de edad es del 38%, significativamente más alta que las tasas de 18% entre las mujeres urbanas.

Espacios de poder

Flecha asegura que aunque varios espacios de poder los ocupan mujeres, esto no es suficiente y no siempre es favorable. "Las injusticias se dan entre mujeres mismas", afirma, haciendo hincapié en el caso de los ministerios, donde mujeres son titulares, pero, según su visión, no buscan el bienestar o mejores condiciones para las mismas.

Podría interesarle: “Las mujeres en Paraguay enfrentan obstáculos para el empleo y el crédito”

Las condiciones dispares

Por último, la dirigente comentó que las mujeres que migran al Departamento Central en busca de mejores oportunidades se encuentran con realidades mucho más difíciles.

Los trabajos mal pagados, la trata de personas por la ignorancia y la desinformación son las situaciones a las que se exponen las mujeres del interior que migran a las zonas urbanas con esperanzas de un futuro mejor, agrega.

Conmemoración

El Frente Mujer, del Partido Paraguay Pyahurã, hará una ofrenda floral frente al Panteón de los Héroes, este lunes a las 7.00.

En la ocasión, dará a conocer su posicionamiento sobre la situación de la mujer en el Paraguay. Vendrán para la actividad mujeres de los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Guairá, Caaguazú y Central.