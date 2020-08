Di Tore reconoce que las cosas no están bien

“Reconozco que las cosas no están bien. Pero seguiremos trabajando en la autoestima de los jugadores”, manifestó el titular gumarelo a Fútbol a lo Grande por la 1080 AM. En cuanto al trabajo del DT Ramón Díaz, dijo: “Estamos conversando con él. El rendimiento del equipo no convence”.

Explicó además el motivo del porqué el goleador del torneo Sebastián Ferreira no arrancó desde el vamos. “Sebas Ferreira no jugó de titular ante Olimpia, él venía de una molestia muscular”. En cuanto a Hugo Martínez, reemplazante de Nicolás Milesi (con permiso), mencionó Di Tore que en los partidos que le tocó jugar, convenció por su rendimiento.