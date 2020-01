No queda margen en el Presupuesto de gastos más que para salarios a funcionarios y compra de servicios. Queda solo un magro 3% para inversiones. Hay que salir a pedir dinero para algunas obras viales, pero, por sobre todo, ¡para pagar deudas! El Gobierno se felicita por una nueva colocación de bonos en el mercado internacional y se palmotea por la buena tasa de interés conseguida. Lo que no se dice es que no estamos produciendo y menos administrando correctamente nuestros recursos y que casi el 70% de lo conseguido servirá para “patear” la deuda ya existente a futuro.