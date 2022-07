Deuda de Obras Públicas causa desempleo para 37.000 personas

Al mismo tiempo, Velázquez detalló que, de hecho, de las 260 mil personas contratadas para la ejecución de las obras en los últimos años, 37.000 fueron descontratadas porque las empresas no tienen la misma solvencia económica para mantener el ritmo de trabajo. “Sinceramente ninguna de las obras ha parado, pero la mayoría, para no decir todas, están ralentizadas”, confesó el viceministro.

Igualmente, urgió al Congreso, así como ya lo hizo el ministerio de Hacienda, que apruebe los créditos programáticos que servirán para pagar las deudas y contó que el financiamiento es para cubrir la ejecución de las obras plurianuales. “Justamente lo que nosotros también queremos es que ya se aprueben (los préstamos), porque en realidad no son para obras nuevas, son para pagar deudas, de proyectos plurianuales que comenzamos en periodos anteriores. Cada año la ley de presupuesto nos autoriza continuar pero no nos entregan los recursos para los pagos”, lamentó Velázquez.

Más. El viceministro también precisó que el año pasado fue aprobado un crédito programático de USD 100 millones, que sirvió para pagos que se hicieron entre diciembre, enero y febrero, pero las deudas siguen creciendo, y ya a fines de 2021 la estimación de los compromisos financieros llegaba a USD 330 millones.

El viceministro informó que son dos los créditos enviados al Congreso para cubrir las deudas, uno de USD 200 millones y otro de USD 240 millones. “Del primero USD 100 millones serán para Obras Públicas y USD 100 millones para Salud, y del segundo crédito USD 140 millones son para el MOPC y el resto para otras instituciones”, explicó Carlino Velázquez.

Igualmente, el funcionario insistió que si las empresas no reciben los pagos en tiempo y forma no tienen liquidez para las cesiones de factura en los bancos, mecanismo que no todos quieren utilizar porque deben pagar los intereses en el acto y luego reclamar al MOPC para recuperarlos.

380 millones de dólares es la deuda del MOPC con las empresas constructoras, cifra que se actualizará este mes.

Algunos proyectos perjudicados

El viceministro Carlino Velázquez también detalló cuáles son las principales obras comprometidas por la falta de recursos. Contó que algunas de ellas son el futuro Puente Héroes del Chaco, la Defensa Costera de Pilar, los hospitales de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur, además de las penitenciarías nacionales que están en construcción. “Son obras emblemáticas que debíamos haber tenido construidas hace años”, opinó. Reiteró que esperan que el Congreso apruebe los recursos. “La intención del Ministerio de Hacienda es precisamente alertar que además de importante los préstamos son urgentes para hacer los pagos”, dijo sobre el reclamo ya realizado por el Tesoro.