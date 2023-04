Deuda del MOPC con contratistas genera USD 50 millones en intereses

Lamar sostuvo que el Estado no puede tener un monto promedio de alrededor de USD 300 millones de deuda durante el año con el sector. “Es demasiado caro, para el Estado sobre todo, porque nos pagan intereses a nosotros. Es más inteligente, más negocio, más sano para la larga cadena de la construcción, donde tenemos distintos proveedores, y es mucho más sensato que el Estado pague a tiempo. Imaginen lo caro que resultó en estos últimos dos años tener un promedio de deuda de USD 300 millones con el sector, al 18% o 20% más o menos de tasa que se nos paga por atraso de pago significan USD 50 millones al año. Muchas obras podemos hacer con esa plata”, cuestionó.

Igualmente, indicó que aguardan un pago de entre 150 a 160 millones de dólares este mes. Recordó también que el MOPC venía teniendo una circulación de deuda en torno a los 30 o 40 millones de dólares, pero insistió en que no se pueden alcanzar 300 o 400 millones de dólares. “Los bancos felices, pero nosotros tenemos estrés por el esfuerzo que implica andar con tanta deuda, no solamente el estrés sicológico”, expresó.

Añadió que la deuda se sigue acumulando, pero confían en que saldría un pago en el corto plazo. “Hay un crédito programático, un crédito del BID, y habría 150 a 160 millones de dólares en total para el pago de certificados adeudados y de intereses adeudados. Van a contrarrestar por lo menos los casi USD 380 millones”, insistió Lamar.

Injusto. El directivo de la Capaco indicó además que hay otro efecto de la deuda que les deja un sabor injusto, porque creció mucho la capacidad de contratación de las empresas, ante el desafío de tratar de aminorar el retraso que tiene el país en infraestructura, y con una apuesta del MOPC para una ejecución de USD 1.000 millones al año.

“Eso disminuyó. Para esa ejecución hemos invertido un montón de dinero en recursos humanos, esfuerzo, equipos, que se amortizan en cinco o siete años, no en una o dos obras, o en dos o tres años. Nos cortaron no solo la cadena de pago, nos cortaron también el volumen de ejecución de obras. Entonces, hay un sabor de injusticia, porque en pandemia no paramos, fuimos el sector que apuntaló la economía en momentos de gran incertidumbre”, criticó el profesional.

Bonos. La última vez que el MOPC habló de pagar la deuda fue en marzo. Entonces, Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas de la entidad, reconoció que el presupuesto para el pago a las contratistas tiene problemas de financiamiento. “Tenemos un pequeño problema porque debemos tener financiamiento de este año, y el financiamiento de este año depende de los bonos, por ejemplo. Todavía no tenemos porque las condiciones del mercado no están muy buenas para colocar”, expresó entonces Velázquez.

Reconoció que existen atrasos en los pagos a las empresas, pero dijo que la situación “es normal”. “La deuda ahora mismo tenemos en torno a los USD 340 millones. Todos los días cambia eso, porque unos días pagamos y también se genera nueva deuda con las presentaciones de nuevos certificados”, añadió.

Las Cifras

380 millones de dólares es la deuda aproximada actual del MOPC con las contratistas, y se espera abonar un monto este mes.

50 millones de dólares al año en intereses genera la deuda que mantiene la cartera de Estado con las empresas constructoras.