Detienen y esposan a Rodolfo Max Friedmann en España

Según denuncia el empresario guaireño en su cuenta de Instagram, las autoridades del Aeropuerto de Barajas (Madrid, España) le solicitaron sacarse los lentes de sol para salir en la fotografía de rigor exigida por los agentes de seguridad.

Por este motivo, Friedmann inició una discusión con el personal del aeropuerto. "Querían que me quite el lente para una foto, y me dijo en mala manera y le contesté igual", expresa en la publicación.

El empresario denunció que fue encerrado en un calabozo, donde lo habrían torturado y permaneció sin que nadie le ofreciera agua ni la posibilidad de ir al baño.

"ME TORTURARON, ME PATEABAN, NO ME DABAN AGUA, SOLO ME DIERON UNA VEZ A LAS 7 DE LA TARDE, ENTUBE EN EL CALABOZO, ESPOSADO, NO ME LLEVABAN PARA HACER MIS NECESIDADES, UNA TORTURA PEOR QUE PASTOR CORONEL Y BRITEZ" (sic) acusó.

En diciembre del año 2019 Rodolfo Max Friedmann, de 64 años, contrajo matrimonio con Nancy Quintana, una joven de 19. El hecho desató una ola de opiniones en redes sociales debido a la diferencia de edad entre ambos.