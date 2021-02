Detienen a un empleado que habría robado una millonaria suma a su jefe

El comisario principal Osmar Méndez detalló que el detenido trabaja en el domicilio de un hombre que es dueño de una importadora, realizando trabajos de jardinería y reparaciones, informó NPY.

Según la denuncia, el lunes pasado el denunciado se retiró antes de lo normal y de forma sospechosa. Posteriormente, su jefe se percató del dinero faltante. En el poder del detenido se encontró un poco más de G. 16 millones.

Sin embargo, el sospechoso aseguró que era un invento de su jefe y que en el ropero solo había G. 22 millones. Dijo que tomó el dinero por necesidad y porque su patrón le había prometido que le daría el monto que necesitaba a cambio de mantener relaciones sexuales con él, pero que este no cumplió.

"Yo mantenía una relación cerrada con el señor, él me prometía que me iba a dar plata y nunca me dio. Yo siempre le pedía plata adelantado y él me dijo que me iba a dar, pero que a cambio de sexo, solo que nunca cumplió con el trato", sostuvo.