Detienen a supuesto sicario que mató a José Carlos Acevedo

Fuentes policiales señalaron que al realizar la trazabilidad del arma se pudo constatar que fue utilizada en un episodio que se dio en la zona del Guairá. Los datos que manejan los investigadores es que en esa ocasión, Ronny fue contratado por la familia del procesado por homicidio Gregorio Papo Morales cuando invadieron su propiedad.

La presunción que se tiene es que alias Alemão ya había sido contratado en ese momento como matón.

A esta conclusión llegaron cuando fue peritada una de las balas extraídas del cuerpo del jefe comunal y se correspondía con el arma usada en Guairá.

Luego de la detención, Alemão fue trasladado a Asunción, en un avión oficial y bajo fuertes medidas de seguridad para ponerse a disposición del fiscal Federico Delfino, que investiga el caso por parte del Ministerio Público.

Alejandro Ayala, el otro detenido, que es primo de Ronny, no fue trasladado hasta la capital y quedó detenido en una sede policial de Encarnación.

ATENTADO. El pasado 17 de mayo, el intendente recibió siete impactos de bala y fue derivado al hospital Viva Vida, donde finalmente se produjo su deceso, cinco días después.

Cuatro sicarios habrían participado en el hecho, sorprendiéndolo mientras salía a pie del local de la Municipalidad de Pedro Juan como para abordar su vehículo.

Acevedo intentó correr y refugiarse en el patio del Palacio de Justicia, que queda frente al edificio municipal. Pero uno de los sicarios lo siguió y disparó a quemarropa.

Ronald Acevedo, gobernador de Amambay y hermano del fallecido, fue consultado sobre la detención y explicó que ya no confía en la Policía Nacional. “Hace tiempo les saqué la confianza. No sé ni quién es, la Policía nunca más se comunicó conmigo, no sé nada del caso de mi hija, ni de mi hermano. La Policía se llamó a silencio conmigo”, expresó. M.C.