Detectan obras inconclusas de candidato oficialista

Son en total 11 obras y la Auditoría detectó que el 80% están inconclusas y faltan ejecutar ítems por valor de G. 286.623.028, lo que representa casi el 25%.

La obra que se encuentra en peor estado es la de la escuela Santa Catalina que se realizó en apenas un 18%, donde los arquitectos contratados por la Junta Municipal para un peritaje, recomendaron derrumbarla ya que no reúne los estándares para ser segura.

La Junta Municipal señaló en su momento que 9 de los contratos, que suman G. 843.430.158, se adjudicaron a Itapoty SA, empresa que está a nombre de los cuñados de Éver Noguera: Dora y Benedicto Cáceres, los hermanos de su esposa María Cáceres.

La firma privada era del legislador y en su última declaración jurada aún aparece como propietario.

El 22 de junio pasado, la Junta Municipal recomendó y exhortó al intendente actual Óscar Chávez a realizar las acciones judiciales correspondientes, teniendo en cuenta el informe. Aún no se formuló una denuncia contra el ex intendente o contra la empresa constructora. La empresa Itapoty SA solo culminó una obra y dejó sin ejecutar ítems por valor de G. 271.170.935, de acuerdo al reporte de la Auditoría. En el colegio y en la escuela San Marcos la construcción de nuevas aulas se dejó a la mitad y lo mismo ocurre con los trabajos de arreglo de sanitarios y cercado perimetral en el Colegio Virgen de Lourdes. Entre los ítems que faltan ejecutar también se destacan materiales de mala calidad y que no coinciden con las especificaciones técnicas de los contratos. Vázquez dijo a medios de Guairá que las empresas deben culminar las obras o devolver el dinero y se desentiende de las acusaciones.



