Detectan millonario faltante en Gobernación de Alto Paraguay

El examen especial practicado a la Gobernación de Alto Paraguay en los periodos fiscales 2017-2018 por parte de la Contraloría General de la República, que afecta a la ex gobernadora Marlene Ocampos (ANR-Añetete) actualmente diputada, detectó diferencias entre ejecución presupuestaria de gastos y las órdenes de pagos del ejercicio fiscal. En el Grupo 500 se pagó G. 12.857.842.715 y según órdenes de pago, se abonó G. 11.403.730.634, observándose la falta de documentos de respaldo por G. 1.454.112.081, cuyas erogaciones no poseen respaldo y fueron afectadas en la ejecución presupuestaria. En el Grupo 800 se pagó G. 11.574.310.820 y según órdenes de pago, el monto fue de G. 13.389.817.340, observándose que los documentos de respaldo superaron a lo registrado o expuesto en la ejecución presupuestaria, arrojando una diferencia negativa de G. 1.815.506.520.

Otra observación que se detalla es la diferencia entre ejecución presupuestaria de gastos y las órdenes de pagos del primero y segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 en el Grupo 500; se pagó G. 5.912.828.742 y según órdenes de pago se pagó G. 5.401.767.968, observándose la falta de documentos de respaldo por G. 511.060.774 cuyas erogaciones no poseen respaldo y fueron afectados en la ejecución presupuestaria. En el Grupo 800 se pagó G. 6.281.814.290 y según órdenes de pago se abonó G. 6.574.996.434, mostrando que los documentos de respaldo superaron a lo registrado o expuesto en la ejecución presupuestaria, arrojando una diferencia negativa de G. 293.182.144. La ex gobernadora fue denunciada por supuesta malversación por el entonces contralor general Enrique García y fue imputada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción que se encarga del caso. AM