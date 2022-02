Detectan irregularidades con camioneros

De acuerdo a los controles que realiza el Ministerio de Trabajo en las rutas, persiste el alto nivel de incumplimiento de normas laborales en el sector de camioneros.

Durante las encuestas realizadas entre el 31 de enero y 2 de febrero a 165 choferes, la institución encontró que 57 trabajadores no contaban con el seguro del Instituto de Previsión Social, 39 operaban por más de las 8 horas que establece el Código Laboral, 23 no cobraban ni el salario mínimo y 17 no percibieron el aguinaldo, aunque 4 de ellos aún no cuentan con la antigüedad correspondiente.