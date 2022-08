Desirée sostiene que debe cumplir palabra y renunciar

Considera que ambos, tanto Horacio Cartes como Velázquez, tienen el derecho a la defensa, y que más allá de que puedan entrar o no en EEUU se tienen que entregar los datos para la investigación.

“¿Quién cumplió la orden indebida?, ¿quién puede obstruir?, ¿quién está a cargo?, ¿qué fiscal?, ¿qué juez le hizo caso? Dicen que tienen información veraz. Que le entreguen a Sandra Quiñónez toda la información que tienen”, fue su pedido a EEUU.

“En el caso del vicepresidente, ¿quién recibió el soborno?, ¿está o no procesado? Qué me importa que puedan entrar o no a EEUU. Si existen personas que cumplieron órdenes indebidas, tenemos que saber quiénes son”, increpó la legisladora.

“No sé lo que hizo el presidente Mario Abdo Benítez. Se le hubiese convocado al embajador a pedir un poco más de explicación”, consideró la legisladora. Dijo que el país está conmocionado.