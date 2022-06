Desirée Masi alertó sobre el despilfarro en la binacional

“De todos modos esto fue hasta el 2002, no es cierto lo que aquí se está diciendo. Por qué no reclamaron antes. Los barones de Itaipú se comieron la plata de esta gente en todo caso, y ahora se pretende que todo el pueblo paraguayo resarza esta cuestión abriendo una compuerta peligrosa y realmente consideramos que ya está prescripta. La nota reversal hasta el 2002, hasta ahí ya se cobró. Estamos hablando de contratistas y subcontratistas. A los barones de Itaipú no les bastó robar el salario de esta gente y ahora el Paraguay completo tiene que hacer un resarcimiento. ¿Quiénes fueron los que no pagaron el beneficio de esta gente?”, manifestó la senadora.

Mientras hablaba, Masi denunció incluso amenazas telefónicas de parte de miembros del Sindicato de la Itaipú, quienes en ese momento se encontraban frente a las plazas del Congreso aguardando la votación final.

En el Senado, 31 legisladores votaron el jueves por la aprobación; y 5 por el rechazo. El documento fue aprobado en general y pasa a la Cámara de Diputados.

No obstante, en la Cámara Baja no se tendrían los votos suficientes para la aprobación, ya que muchos oficialistas y cartistas salieron al paso del proyecto legislativo.