Designación de Arregui y visita a Efraín irritan a la dirigencia cartista

El diputado cartista Fernando Ortellado manifestó que el presidente Mario Abdo Benítez debe hablar con todos los sectores, pero es muy llamativo que lo haga primeramente con Efraín Alegre, titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal fuerza de oposición, y tenga problemas en dialogar con el ex presidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado (HC).

Ortellado mencionó que no se ve una actitud de búsqueda de la unidad partidaria de parte de Colorado Añetete. “Parece que no quieren llegar a la unidad porque de otra forma no se explica”, apuntó.

Por su parte, el ex asesor político de Cartes y vicepresidente del Partido Colorado, Darío Filártiga, dijo que la molestia en los miembros de su movimiento se da porque el presidente visitó a Efraín Alegre particularmente, debido a los antecedentes ya conocidos, como la quema del Congreso y las situaciones que se generaron en marzo del 2017 y que comprometieron la estabilidad del gobierno anterior.

“Es un hecho sin precedentes, solamente en la época de Hitler se quemó un Congreso en Europa, hasta ahora no se pagan las consecuencias del hecho. Muchos ya fueron sobreseídos”, lamentó Filártiga.

“Esa es una situación que generó mucho dolor, y, sin embargo, Efraín Alegre fue el primer líder en ser visitado por Abdo Benítez”, manifestó.

Agregó que entiende que esa visita se dio por la condición del PLRA, como el segundo partido más importante y con representación parlamentaria.

ARREGUI. Acerca de la designación de Carlos Arregui para una auditoría en Petropar, Ortellado indicó el desacuerdo del movimiento y habló de un supuesto saldo de cuentas entre Marito y el PDP de Desirée Masi. “No estamos de acuerdo con la designación de Arregui para la auditoría en Petropar. Para eso están los órganos competentes para realizar ese trabajo. Que nuevamente creen un equipo y que le den un presupuesto de USD 1.500.000, más parece un saldo de cuentas que un trabajo. Es muy llamativo que se designe a una persona que estaba siendo concejal y de otro partido. Hay una fuerte alianza entre el Gobierno de Marito y el PDP”, subrayó.

