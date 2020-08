Desesperación y Policía rebasada fomentan los hechos de violencia

Frenar la ola de inseguridad sigue siendo una materia pendiente de las instituciones encargadas de ese fin, según los hechos que se dieron sobre todo este año.

El propio ministro del Interior, Euclides Acevedo, había reconocido el aumento de robos y asaltos, muchas veces motivados por la desesperación de las personas, por la situación económica que se vive. “Puedo perseguir con toda la fuerza de la ley a uno que robó un celular, pero con alguien que empieza a robar comida ya tenemos que tener un alto grado de comprensión”, reflexionó. Acevedo además mencionó que los uniformados se ven rebasados por la escasa cantidad de policías en la calle. Mencionó que el 14% de los 25.522 agentes están comisionados a labores ajenas a la institución. En los últimos fines de semana, se dieron violentos asaltos a mano armada a comercios y también los robos callejeros realizados por motoasaltantes. La fiscala Ruth Benítez, que trabaja en la zona de Lambaré, había expresado a ÚH que percibe que en la calle hay hambre y que eso aumenta los hechos de robo y hurto. Afirmó haber ordenado la detención de una mujer embarazada que había confesado que cometió un robo a mano armada porque no tenía para dar de comer a sus hijos. Desde el 11 de marzo de este año, en que se dispuso la cuarentena sanitaria por el brote del Covid-19, también aumentaron los hechos de violencia intrafamiliar, de acuerdo a los datos que manejan las instituciones. Más de 12 mil denuncias de este tipo de hechos ya se recibieron en lo que va del año, afirma el Ministerio Público. EN DEUDA. Tanto la Policía como los otros organismos encargados de la seguridad están bajo la lupa de la ciudadanía por la falta de resolución de casos que causaron gran conmoción, como la desaparición de la niña Juliette (7) en Monte Pacará, Emboscada, que aún no fue esclarecida. Se realizaron varios allanamientos y operativos, pero hasta el momento no se pudo llegar hasta los responsables. También causaron indignación los hechos que involucraron a uniformados, por abuso de fuerza, en casos conocidos como gatillo fácil, poniendo en duda la idoneidad y preparación mental de muchos de los uniformados. Un hecho impactante en este sentido fue el crimen cometido por el suboficial Isidro Casco, que asesinó a toda una familia, en Capiatá. También el caso del niño Lucas Riquelme, que fue herido por policías durante una barrera. Otra deuda pendiente es la detención por la policía de la empresaria Dalia López, señalada por el ingreso irregular al país del ex jugador brasileño Ronaldinho, que entró con pasaporte falso.



A DOS AÑOS DE GOBIERNO



PENDIENTES. Casos que conmocionaron a la opinión pública todavía no fueron esclarecidos.



Las Cifras

25.522

agentes policiales deben encargarse de realizar las tareas de prevención y persecución de hechos punibles en las distintas localidades del país, según el Ministerio del Interior.



18

mujeres adultas y tres niñas fueron víctimas de feminicidio en lo que va del año, de acuerdo a datos que maneja el observatorio criminológico del Ministerio de la Mujer.



12.352

denuncias por violencia familiar recibió el Ministerio Público del mes de enero a junio de este año, según informe que fue difundido por fuentes oficiales.



APREMIO. Investigadores reconocen que mucha gente comete robos por necesidad.