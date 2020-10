Desde mi mesa, un sitio para aprender a comer saludable

Ideas para comer saludable, cómo combinar verduras y legumbres y otras recetas comparte Ali Rehnfeldt desde su página desdemimesapy.com. Allí también invita a un estilo de vida con más conciencia sobre los alimentos que se consumen.

Ali Rehnfeldt es Health Coach y su relación con la comida saludable nació en el 2016 cuando por razones éticas en pos del medioambiente y los animales decidió volverse vegana. “Eso abrió una puerta para mí en la que descubrí un mundo de comidas saludables, y cómo le afectaban a mi cuerpo. Fui conectándome con mi salud, empezó con la comida pero fui descubriendo otra cosas que me afectaban, como el ejercicio que hacía, las horas que dormía, las prácticas que me ayudaban como meditación o afirmaciones positivas”, comparte. Como Health Coach, Ali explica que se enfoca en el bienestar general de las personas, además de la relación que tengan con la comida. Y subraya, que con las personas que acuden a ella no solo trabaja con la dieta. “Muchos piensan que se trabaja solo con la dieta. Pero a través de cada sesión vamos profundizando sobre temas como el amor por tu carrera, tus relaciones personales, tu espiritualidad, así como también tu actividad física y tus comidas, para ver cómo estás en cada área y desarrollar juntas hábitos que te ayuden a sentirte mejor y lograr tus metas”, refiere. Alimentación consciente Una alimentación consciente logra brindarle al cuerpo los nutrientes que necesita para su mejor funcionamiento, además de aprovechar los recursos sin desperdicios. Para Ali el primer paso hacia una alimentación consciente es determinar cómo es la relación que cada uno lleva con la alimentación primaria, que contempla la profesión, la espiritualidad, la actividad y las relaciones personales y su repercusión en lo que denomina alimentación secundaria, que está compuesta por lo que se consume “muchas veces cuando la alimentación primaria está en un desbalance también se desbalancea nuestra alimentación secundaria, que son los alimentos que comemos”, añade. Y agrega que al tener la alimentación primaria equilibrada, la persona sí se puede centrar en comer mejor e incluir alimentos naturales como frutas, verduras, cereales, granos, proteínas, mantener una buena hidratación, y tratando de disminuir el consumo de alimentos muy procesados, destaca.



Un buen día para empezar. Ali Rehnfeldt propone conectarse con la comida saludable con opciones para cocinar en casa.



Disfrutar de la comida

Pasos para comer conscientemente y reconectarse con la comida para comer mejor.

1- Olé tu comida, y luego describí en tu mente lo que olés.

2- Mirá tu comida, identificá los colores y formas.

3- Observá el fenómeno mente/cuerpo y cómo los sentidos responden anticipándose a la comida que vas a comer.

4- Saboreá tu comida cuando ya está en tu boca, masticá varias veces, sentí los sabores.

5-

6- No te apures en tragar tu comida, resistí la impaciencia y el impulso de tragar rápido.

7- Y en todo momento sentite agradecido por disfrutar de diferentes sabores, de diferentes ingredientes, de nutrir tu cuerpo, de poder disfrutar de este momento.