Desde marzo operará la subestación clave para aprovechar Itaipú

“El tiempo contractual es marzo. Tal vez faltarán algunos detalles, por lo que la inauguración se hará después. La operación completa de la subestación requiere algunos cortes que no pretendemos hacerlos en la época de altas temperaturas”, refirió Sosa.

La obra contempla la subestación Yguazú en 500 kV y una línea doble terna. Son dos circuitos por la misma estructura, y uno de ellos finalizó en diciembre. “Para culminar el otro circuito necesitamos realizar cortes en la línea de 500 kV que viene hasta Villa Hayes, nuestra intención es no hacer ese trabajo en el verano, por lo que esa terna todavía no estará operativa en marzo. Si cortamos la energía necesitamos hacer la alimentación desde Yacyretá en un 100% y el Sistema Eléctrico Paraguayo puede quedar frágil, lo cual no queremos en el verano”, detalló Sosa. Entonces, los últimos ajustes se harán probablemente en abril, aunque la subestación Yguazú entrará en servicio ya con una línea un mes antes.

Histórico. “Es un hito histórico, que va a representar la soberanía energética paraguaya desde la Itaipú, porque vamos a poder traer toda la potencia disponible a territorio paraguayo. A partir de ahí la utilización depende de la instalación de industrias en el Paraguay. Ya no será un problema el suministro de energía eléctrica para que más empresas se instalen en Paraguay”, resaltó Sosa.

El 17 de diciembre pasado concluyeron las obras para la entrada en operación de la primera de las dos ternas de la línea de transmisión 2x500 kV margen derecha-Yguazú. La línea de transmisión doble terna está siendo construida por la empresa CIE SA, con la fiscalización de funcionarios de la Gerencia Técnica de la ANDE.

La entidad detalló que la LT 500 kV, que tiene un tramo de 53 km desde la salida de la margen derecha de Itaipú hasta la futura subestación Yguazú en 500 kV, es doble terna autoportante, cuenta con 157 torres, con una distancia promedio entre torres de 400 metros y una altura promedio de 60 metros.

Cada torre montada pesa entre 25.000 y 90.000 kg, y para su construcción se utilizaron más de 1.500 perfiles y 4.500 bulones, con un volumen de hormigón armado para cada base de 80 metros cúbicos y 10 metros de profundidad en promedio.



Inversión de USD 330 millones en 2022

Por otro lado, Félix Sosa resaltó que la ANDE logró una inversión récord en el 2022, alcanzando los USD 330 millones. “Ya en el 2020 hemos ejecutado USD 270 millones, rompiendo el récord histórico de inversión de la ANDE, alcanzado en el 2014, que fue de USD 126 millones. Insistimos con la ejecución presupuestaria en inversiones porque es la única forma de mejorar la calidad del servicio y disponibilizar toda la potencia de ambas binacionales, ejecutando las obras de infraestructura eléctrica de transmisión y distribución”, relató el profesional.

Recordó que en el 2021 se invirtieron USD 311 millones, por lo que ya se ejecutaron más de USD 900 millones en tres años. “Estoy convencido de que el sector eléctrico paraguayo no puede invertir por debajo de los USD 300 millones en los siguientes diez años”, aseveró. Lamentó además que las obras de la ANDE fueran postergadas en periodos de gobierno anteriores, generando una mala calidad del servicio eléctrico, pero indicó que se está mejorando, aunque reconoció que todavía falta.





kilómetros comprende el tramo entre la represa de Itaipú y la subestación de Yguazú en construcción.