Desde hoy el billetaje electrónico es obligatorio en el área metropolitana

Se inicia hoy el servicio obligatorio de billetaje electrónico en las unidades de transporte público en el área metropolitana. A partir de la fecha solo se podrán abordar los buses con pago de las tarjetas y no se permitirá más el pago con dinero en efectivo.

En caso de emergencia o extravío de la tarjeta, los choferes también están autorizados a la venta de las tarjetas en las líneas de transporte a un costo de G. 10.000. El titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, comentó que cuentan con 1.300 buses con validadores y todos los micros ya están listos para empezar a operar. “Nosotros como Cetrapam llegamos al 100% en la instalación de validadores en nuestros vehículos. Por eso le brindamos la garantía al Gobierno de que todos los buses que salgan a operar desde Cetrapam contarán con sus equipos validadores”, sostuvo Ruiz. Por otro lado, agregó que en el caso de las personas que no poseen documento de identidad, de igual manera pueden obtener una tarjeta sin registrarse. “Nadie está obligado a registrarse con sus datos, uno puede comprar su tarjeta y eso no es obligatorio. Esto no es un negocio de registrar nombres, esto es un negocio para pagar pasajes”, aseveró el empresario. DENUNCIAS Varios usuarios denunciaron irregularidades a través de las redes sociales. Como el caso de la ciudadana Magdalena Riveros, quien denunció que la Línea 20 en la jornada de ayer no tenía instalado el validador. “Hoy se está instalando, mañana van a funcionar”, es la respuesta que el chofer da al ser consultado sobre el aparato. Con respecto a los lugares donde se pueden realizar las denuncias en el caso de que el validador no funcione o el chofer esté incumpliendo el procedimiento correspondiente, el director metropolitano de Transporte, Fernando Haidar, comentó que el Viceministerio de Transporte y el MOPC cuentan con el centro de control que está en etapa final de construcción física; sin embargo, los datos del sistema están alojados en una nube a la que se puede acceder y realizar los controles. “El pasaje no puede distorsionarse dentro de las transacciones de pago. Claramente aparece el monto del pasaje. Si ese monto por algún motivo no se ajusta a lo que debe ser podemos revisarlo y tomar medidas”, refirió. Agregó que para mayor transparencia el usuario al pagar su pasaje puede ver en el validador el monto que se le debitó y cuál es su saldo restante”, manifestó Haidar.



Nadie está obligado a registrarse con sus datos. Esto es un servicio de pagos, no de registrar nombres. César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam.



El pasaje no puede distorsionarse en las transacciones de pago; si el monto no se ajusta tomaremos las medidas. Fernando Haidar, director del VMT.