Desbloqueo permite dar preferencia solo a un candidato de una lista

La aprobación del proyecto de ley que establece el denominado “desbloqueo de listas” es casi un hecho en el Congreso Nacional, a partir de la gran presión ciudadana que busca tener un mejor sistema para elegir candidatos a los cargos plurinominales, es decir, para el Congreso, Juntas Municipales o Departamentales, etc. Sin embargo, la parte del texto que ya tiene aprobación de ambas cámaras aún mantiene las listas cerradas y establece que solamente un candidato de la lista puede recibir la “preferencia” del elector.

La idea de eliminar las denominadas listas sábana aún está lejana en el sistema electoral paraguayo, ya que seguirá siendo limitada la forma de romper el hermetismo de las listas de los partidos y movimientos políticos, tanto en las elecciones internas como en las generales.

Sistema. Según el texto del proyecto aprobado en el Senado y luego en Diputados, lo cual implica que ya no tendrá modificaciones, el sistema de “voto preferencial” en las listas cerradas da la posibilidad al elector de elegir a uno de todos los miembros de la lista de un partido, para que este quede como si fuera el número uno de la lista (ver infografía).

“El elector votará al candidato de su preferencia dentro de la casilla del partido, movimiento político, concertación o alianza de su preferencia. El voto consignado para el candidato de su preferencia establecerá, conforme a las reglas de la mayoría simple, el orden que este ocupará dentro de la lista”, señala parte del texto del proyecto de ley que fue propuesto por la Comisión de Legislación del Senado y se mantuvo en la versión aprobada por la Cámara de Diputados.

El sistema establece que, al final de la votación, el conteo de votos preferenciales ubicará a los más votados en los primeros lugares de la lista.

Si hay empate, quedará el mejor posicionado según la propuesta inicial del partido o movimiento político.

Los votos preferenciales a los candidatos siguen siendo votos al grupo político al que pertenece en la lista, y con estos votos se realiza el conteo y posterior sistema D’Hont para ver cuántas bancas le corresponden a cada grupo. Los que no tengan votos preferenciales igual pueden entrar según los escaños ganados por la agrupación.

Dudas: Paridad y urna electrónica

El proyecto de ley de desbloqueo de listas fue tratado el pasado jueves 25 de abril en ambas cámaras, primero en el Senado y luego en Diputados, pero no hubo coincidencia en todos los puntos, lo cual motivó que la Cámara Baja realice modificaciones que volverán a ser tratadas por los senadores y luego nuevamente por los diputados.

El sistema de voto preferencial es un punto que sí tuvo coincidencia en ambas cámaras, por lo que ya no será debatido ni considerado y mucho menos modificado.

La inclusión en el Senado del sistema de paridad sí fue un punto que no resultó del agrado de los diputados (integración alternada de hombres y mujeres en las listas).

Por otro lado, los diputados incluyeron el uso de urnas electrónicas. Este punto había sido hecho a un lado para debatir más adelante en el Senado.