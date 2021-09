Derrumbe en Villa Elisa afecta a candidato y salpica a intendente

La denuncia realizada por un ciudadano en la red social Twitter contra el candidato a concejal de Villa Elisa Raúl Szarán lo está por sacar de las elecciones y además se ve salpicado el ex intendente y candidato a la reelección, Ricardo Estigarribia. Se trata de la construcción de un edificio de apartamentos que afectó a toda una familia que se quedó sin vivienda, y según la denuncia, la Municipalidad no intervino. Además, surgieron más denuncias contra el candidato.

Prabhat Pacuá explicó en Twitter que a finales de noviembre de 2017 la empresa RSK Real State de Raúl Szarán inició la construcción de un edificio al lado de su casa, para lo que utilizaron retroexcavadoras y la construcción no contaba con ningún cartel. Contó que días después la muralla de su casa se vio afectada. Tiempo después toda la casa se desplomó.

Agregó que la familia recurrió hasta el intendente Estigarribia, pero este no atendió el reclamo.

Luego, en el 2018, se llegó a un acuerdo por escribanía con Szarán, para que se repare el daño, comentó Luz Saldívar, quien hizo la denuncia ante la Fiscalía.

“Mi casa ya no sirve, de hecho el terreno ya no sirve por la excavación que hicieron para la construcción de ese edificio. Le demandé al señor Raúl Job Szarán y no se presentó”, relató Saldívar.

Pacuá indicó que luego Szarán ofreció pagar el alquiler a su hermana, cuya vivienda también se vio afectada y un dúplex para el resto de la familia. “Le creímos porque no sabíamos que estábamos lidiando con un peligroso estafador”, dijo y a renglón seguido mencionó que al tercer mes de alquiler su hermana debió desalojar el departamento ya que Szarán dejó de pagar.

Estigarribia señaló que en una oportunidad recibió a uno de los miembros de la familia afectada y que en más de una ocasión paralizaron las obras, pero que no se respetó la orden municipal. “Nosotros recibimos a la señora, nos contó el problema que tuvo, pero nos informaron que llegó a un acuerdo con el señor Raúl Job Szarán”, señaló.

La edificación que afectó la casa de la familia solo tenía aprobación de obras del subsuelo y del primer piso.

Sostuvo que cuando la obra finalice, Szarán deberá presentar los papeles y lo más probable es que la Municipalidad rechace por la forma en se construyó.

Admitió que se equivocó porque no hizo la denuncia penal para acompañar a la familia. “Luego volvió a tener problemas y la denuncia pasó al Ministerio Público, cuando es así el Municipio ya no puede intervenir, pero hubiese hecho la denuncia penal de forma personal para acompañar a esta familia, ahí sí me equivoqué”, manifestó a Monumental AM.

No obstante, en Twitter dijo que no podía intermediar en el caso.

“En el caso de la vivienda, creo que es más que evidente que si hubo un daño el responsable tiene que pagar. Y si evadió su responsabilidad entonces la justicia debe actuar. Se contrata un abogado y se lleva a juicio, eso es algo privado entre dos partes, no puedo influir ahí”, señaló.

Los afectados mencionaron también que la familia del denunciado se comunicó con ellos y también relató que fue estafada. Se trata del músico y director de la OSCA, Luis Szarán, quien es su padre, y Lucas Szarán, su hermano, quienes señalaron que Raúl los perjudicó en varias ocasiones.

CANDIDATURA. Szarán es candidato a concejal de la Lista 20 del Partido Hagamos, que a su vez integra una alianza en Villa Elisa que respalda la reelección de Estigarribia.

El senador Patrick Kemper, quien preside el Partido Hagamos, anunció a través de las redes sociales que pedirá la renuncia de Szarán a su candidatura.

“Voy a solicitar a la Conducción Nacional mediar la renuncia del candidato a concejal de Villa Elisa, Raúl Szarán, y que su caso sea llevado al Tribunal de Conducta. La ciudadanía merece respuesta inmediata a toda denuncia”, expresó Patrick Kemper en Twitter.



