Derecho UNA: Dimite docente denunciado por acoso sexual

El 10 de octubre, la estudiante Tania Barboza se acercó al Centro de Estudiantes para denunciar el acoso de su profesor de Derecho Romano.

Según el documento que el Centro remitió al decano José Torres Kirmser, la joven fue contactada por un compañero antes del examen, quien le manifestó que, a cambio de pasar la materia, debía aceptar una salida con el profesor. El facilitador de compañeras le había dicho que mostró al profesor un “catálogo de mujeres”, según el relato.

El 7 de octubre, al momento de entregar su examen al docente, él le consultó si habló con su enviado y le confirmó que la propuesta de la salida venía de su parte.

La estudiante fue contactada posteriormente por otra alumna, quien le contó que ya había pasado la materia y que ya no debía preocuparse, pero dejó entrever que el profesor pedía a cambio salir con ella. Insistió que son “mujeres” ya “todas grandes” y que acceda a una merienda con el profesor, que este es buena y que no hable de esta propuesta porque “a él no se le debe ensuciar”.

El presidente del Centro de Estudiantes, Nicolás Prono, informó que se decidió suspender como socios a los estudiantes que presuntamente hicieron llegar a la alumna la propuesta del docente y que se solicitará, además, la expulsión de los mismos de la facultad.

El Centro condenó el hecho e instó al Consejo Directivo a realizar una investigación objetiva y transparente.