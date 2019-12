Departamento de Estado tiene en la mira a los González y los Díaz

El 10 de diciembre el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DoS, por sus siglas en inglés) informó sobre la determinación que tomó contra dos ex funcionarios paraguayos, el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general, Javier Díaz Verón. Los dos y los miembros de su familia no podrán ingresar nunca más a EEUU.