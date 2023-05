Denver barre con los Lakers

El alero, de 38 años, tuvo la última posesión con 3 segundos en el reloj pero su atropellada entrada a canasta fue contenida entre Jamal Murray y Aaron Gordon y su forzado lanzamiento salió fuera para frustración de los 20.000 aficionados angelinos.

"Creo que la temporada estuvo bien. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego para nada más que ganar campeonatos en este punto. No me entusiasma llegar a las finales de Conferencia. Lo he hecho muchas veces. Y no es divertido para mí no poder ser parte de las finales", expresó LeBron tras la eliminación que remarcó su intención de seguir hasta jugar con su hijo Bronny.