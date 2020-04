Denuncias por maltrato infantil no crecieron, pero la cifra es engañosa

El número de denuncias por maltrato y abuso infantil no aumentó durante la cuarentena, según el reporte del Ministerio Público. Sin embargo, advierten que estas cifras no reflejan la realidad.

“Las denuncias no aumentaron, lo que no significa que no se esté dando maltrato o algún tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes”, detalló la fiscala Carina Sánchez, de la Unidad Especializada contra la Trata y Explotación Sexual.

Esto expone a la luz una cuestión preocupante: En las casas familiares, donde ocurren el 85 por ciento de los abusos y maltratos, muchas veces toleran e incluso encubren estos hechos y no realizan las denuncias.

Lo que sucede, explicó Sánchez, es que los niños ahora, con el aislamiento, no están teniendo contacto con otros ambientes, como la escuela o algún otro lugar donde tenían espacios seguros. Son en esos sitios donde a veces las personas que tienen trato con los chicos notan o reciben algún tipo de comentario, la denuncia desde la casa muchas veces no se hace.

“Las personas de la escuela, los programas en donde asisten, también en actividades, es donde los niños encuentran otras personas en quienes confiar. Notan algún aspecto físico o sicológico en los niños que les hacen suponer para luego hacer alguna intervención o denuncia”, explicó.

El maltrato infantil es un tipo de violencia que ejercen las personas que están encargadas de la guarda y la educación de los niños.

Sánchez explicó que este maltrato también se da dentro del sistema educativo, donde hay profesores o encargados que cometen este hecho punible.

Atendiendo la situación que vivimos, refirió que hablaron con representantes de oenegés que trabajan en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y concordaron que justamente esta problemática se iba a dar, teniendo en cuenta que el niño no está saliendo.

Lamentó el aumento de visibilidad en los últimos tiempos de maltratos en los hogares, atendiendo que ahora estamos encerrados. “Para los niños, este tendría que ser el ambiente y el espacio seguro y muchas veces no lo es. Fácilmente se podría deducir de la estadística, ya que tenemos que el 85 por ciento de los maltratos se dan en el entorno familiar”, apuntó.

En cuanto al abuso infantil, por más que sea baja la cifra con respecto al mes anterior, igual es mucha la cantidad que ingresó, expuso la fiscala.

DÍA CONTRA EL MALTRATO. Ayer, 25 de abril, se recordó el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. El Ministerio Público invocó la fecha para concienciar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato a los niños.