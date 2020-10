Denunciarán a fiscala en el caso de Empo

El abogado del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro anunció que va a recusar y denunciar penalmente y ante el JEM a la fiscala Stella Marys Cano. Declaró que supuestamente la agente “miente, falsea y produce documentos públicos de contenido falso en el caso Empo”.

La fiscala imputó a Ferreiro junto al actual intendente y a once concejales capitalinos por producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación. Supuestamente una licitación benefició a la empresa recicladora Empo, con aparentes documentos de contenido falso.

El defensor Guillermo Ferreiro explicó que Cano en su imputación indicó que existen facturas que sacó supuestamente de la DNCP, pero que en realidad esos documentos no existirían. “Esa información no está ahí porque el proceso de concesión no pasa por Contrataciones Públicas”, expuso.

Dijo que Ferreiro había presentado una denuncia contra la empresa y que los responsables quedaron absueltos y que ahora lo imputa a él. Anunció que la denuncia penal están preparando y sería presentada la próxima semana.

La fiscala Stella Marys lleva otra investigación contra el ex intendente.