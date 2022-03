Denuncian salvataje a fiscala para blanquear a Velázquez y Galeano 

Acusó que el salvataje fue a cambio de blanquear al comandante de la Armada Paraguaya, el almirante Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, denunciado por vínculos con casos de contrabando; y al diputado de Honor Colorado, Erico Galeano, investigado en el marco del operativo A Ultranza Py, por estar relacionado con una estructura criminal de lavado de dinero y narcotráfico.

“Nosotros vamos a desgranar los motivos por los cuales se produce esta traición, que tiene nombre y apellido, Fuerza Republicana intercambia al hermano del vicepresidente de la República por Erico Galeano, y ese es el fondo de la cuestión. Los intereses que hoy convergen para este operativo cicatriz tiene nombre y apellido, ‘nosotros no hablamos de tu corrupción, y vos no hables de la nuestra’, y eso es lo que se va a desnudar hoy. No solo es mantener, sino lograr la impunidad de la Fiscalía”, sentenció la legisladora.

Las declaraciones fueron brindadas por las bancadas liberales y la multibancada de partidos minoritarios en conferencia de prensa antes de la sesión donde se trató el juicio político, para adelantar su postura de no dar cuórum, en vista a que se estaría favoreciendo al cartismo, que pretendía enviar al archivo el libelo acusatorio aprovechando que no había votos para su aprobación.

Kattya además fue señalada por supuestamente apurarse en presentar el libelo acusatorio sin tener asegurados los votos. “Yo no tengo techo de vidrio, y seré loca, seré payasa, pero no soy narcotraficante. Los traidores de la patria son los que van a dar el cuórum”, reaccionó la parlamentaria.

El diputado liberal Celso Kennedy dijo que los colorados tienen los mismos intereses. “Añetete defiende los mismos intereses que Honor Colorados y por eso cambiaron los votos”, expresó.

Cuestionados. Fueron 10 oficialistas los que dieron cuórum a la sesión, entre ellos, varios que afrontan procesos penales, como Éver Noguera y Miguel Cuevas. Igualmente, entre los que votaron por el rechazo Se encuentran Tomás Rivas y Esteban Samaniego, apuntados por la Justicia.

Por el lado de Honor Colorado, están procesados Ulises Quintana y Erico Galeano, entre otros.

diputados colorados y liberales que salvaron a sandra quiñones.jpg

Instan a diputados del PLRA a afiliarse a ANR

Dentro de las filas del oficialismo liberal cayó mal la decisión de algunos diputados liberales que optaron por el blanqueo de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Cuatro diputados del PLRA votaron por el rechazo al juicio político de la alta funcionaria, todos ellos llanistas y otros dieron el cuórum necesario para la sesión.

Por esta razón piden que “los que fungen de liberales, pero votan al igual que los colorados pasen a conformar las filas de la ANR”.

De acuerdo con el candidato a senador por el PLRA, Líder Amarilla, hay muestras en la principal agrupación opositora, de que al igual que Derlis Benegas, intendente liberal de Irala, que se pasó a filas de la ANR, otros quieren imitarlo. “Después de todo, quiero destacar lo que hizo este intendente electo en representación del PLRA, que hoy tomó la decisión pública de afiliarse al Partido Colorado. Esto es una realidad, señores. Dentro del PLRA muchas autoridades fueron electas con dinero narco o sencillamente provenientes de la ANR y no se animan a dar ese paso”, señaló.

“Esto es lo que deben hacer los parlamentarios que están en el PLRA con disfraces, electos por el pueblo liberal pero realmente no son liberales y nunca fueron. Cobardemente escondidos”, señaló.

Ayer salvaron a Sandra Quiñónez los diputados Édgar Ortiz, María López, Marcelo Salinas y Julio Mineur, quienes rechazaron el libelo.