Denuncian que regulada de la INC genera especulación con el precio

Polémica. La reducción del despacho de cemento de la INC está generando críticas.

El nombrado industrial había manifestado días atrás que no creía que la racionalización del despacho de cemento anunciado por la INC, debido a problemas de traslado de las cargas por el estiaje del río, genere problemas de escasez.

Sin embargo, ayer cambió radicalmente de criterio cuando en la cementera le manifestaron que estaría recibiendo la carga que compró en 25 a 30 días, porque “hay distribuidoras que tienen suerte de prioridad y privilegios y pueden retirar más rápido”.

Dijo que esto ocurre justo en momentos en que todo el mundo espera que se reactiven algo las pequeñas construcciones con el cobro del aguinaldo. “Ahora la INC de nuevo no tiene cemento. Por lo visto se debe a que no tiene reserva de clínker. Recientemente podías retirar en 24 horas y ahora pasaron a 25 días”, lamentó.

Tavella dijo que el oficial de cuentas con el que opera le dijo que iba a averiguar si él estaba entre los que iban a poder retirar o no. En caso negativo, apuntó que tendrá un sobrecosto automático de diez por ciento, debido a que la bolsa en depósitos que se vendía a G. 45.000, ahora ya se vende a G. 50.000. “En dos semanas esto puede subir 20 a 30 por ciento con la especulación que hace tiempo ya no se tenía”, cuestionó.

SIN PRIVILEGIOS. Sobre la denuncia, Benítez dijo que este tipo de denuncias es la rutina en la empresa. Afirmó que no existen despachos de cemento de forma privilegiada para distribuidores y si hay especulación se debe denunciar a la Sedeco como corresponde, debido a que hay cemento y el costo no ha variado.

Apuntó que en una semana y media estarán normalizando las entregas. Explicó que la regulada se produjo debido a que otra embarcación trancó el río y no dejó pasar las barcazas de la INC que ahora están por llegar.

Aseguró que hay stock de clínker para producir, el cemento no va a faltar y la reducción del despacho se va a solucionar.