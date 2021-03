Denuncian que fiestas clandestinas tendrían aval policial en CDE

Denunció que estuvieron parados durante 8 meses, estuvo a punto de perder todo, acorralado por deudas, y que ahora que estaban empezando a respirar, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, por culpa de los que realizan eventos clandestinos ellos ahora tienen que pagar las consecuencias. “Ya tenemos eventos marcados. Si el horario es hasta las 8 de la noche que se respete, pero que sea para todos. Hay muchas cosas que se hacen al costado. Dicen que la sociedad tiene que tomar conciencia, yo digo que es la Policía la que tiene que tomar conciencia, porque hay gente que pone un mango más y sigue la fiesta”, lamentó.

Pidió que haya más control y se termine con las fiestas clandestinas. “Estuvimos 8 meses parados. Algunos socios recibieron el subsidio, pero con 500 mil guaraníes no se puede hacer nada. Casi morí de infarto, porque me llaman y me dicen vamos a retirar tus cosas de tu casa y yo no acepté eso”. Insistió en que el decreto se aplique para todos por igual. “A una cuadra de mi casa hubo una fiesta privada, yo denuncié, llamé al 911, habrán venido, pero no pasó nada y por culpa de esta gente hoy estamos en esta situación. Ocho meses parados, gracias a algunos amigos y familiares pudimos sobrevivir. Nunca robé, pero no sé si no voy a robar el día de mañana si volvemos a la misma situación”.