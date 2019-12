Denuncian que adjudicaron licitación para almuerzo escolar con firma falsa

La afectada señala que se utilizó una firma escaneada suya, para avalar las documentaciones por un monto de más de 8 mil millones de guaraníes, consistentes en almuerzo escolar.

Barrios de Chamorro presentó una denuncia penal contra los propietarios de la firma Fasv Import Export SA, María de Fátima Sartorio y Eugenio Méndez, a quienes responsabiliza de haber falsificado su firma para las adjudicaciones de las provisiones de almuerzos escolares a los municipios.

La nutricionista sostiene que la totalidad de los proyectos fueron adjudicados, de acuerdo con la información que le proveyeron funcionarios del MEC, luego de haber sido advertida de que podrían cancelarle la matrícula por la irregularidad de aparecer como nutricionista de 16 municipios, como supuesta responsable de la verificación de los almuerzos.

TRABAJÓ UN AÑO. La denunciante señaló que nunca salió de Ciudad del Este, donde reside y estuvo trabajando por un año en el año 2017 bajo contrato con la firma Fasv Import Export SA, donde estuvo como nutricionista de una cocina que funciona en el barrio Boquerón de Ciudad del Este.

“Imaginate si en alguno de los casos se enferma un escolar, por la comida que le proporcionan. El riesgo al que les exponen y me exponen a mí, que no sabía que se estaba usando mi firma. El único contrato que firmé fue con Fasv y una vez me llamaron para una certificación de firma en una escribanía ese año. Me dijeron que era para entregar al MEC. Terminó mi contrato y dejé de trabajar con ellos”, relató preocupada la afectada.

La denuncia por producción de documentos no auténticos fue presentada ante el fiscal Adolfo Santander de Ciudad del Este, por la víctima.

Sartorio por su parte sostiene que no guarda ninguna relación con la supuesta falsificación y que la verdad aparecerá con la investigación, al dar su versión sobre el caso.

La totalidad de los proyectos presentados ante el MEC con la firma escaneada de Barrios de Chamorro asciende a 8.181.826.258 guaraníes, conforme a los documentos al que accedió la misma y que son de la referida institución.

“Supuestamente yo estaba trabajando al mismo tiempo en Tacuatí, Departamento de San Pedro, Repatriación, Caaguazú y las otras localidades, según los documentos que se presentaron ante el Ministerio. Todos llevan mi firma escaneada, excepto uno que es una burda falsificación”, lamentó la víctima.

empresaria niega. “Niego categóricamente que yo haya falsificado su firma, jamás lo he hecho. Ella hizo esa denuncia, tiene que probar, está en manos de la Justicia y saldrá a luz la verdad. Yo creo que hay un trasfondo detrás, porque hace 2 años que trabajó conmigo. Se dicen muchas cosas, que hay una empresa que quiere entrar en el rubro nuestro y que no tienen las documentaciones necesarias, que solamente tiene amistad con los funcionarios municipales. Creo que es eso, pero ya está en manos de la Justicia y se va a verificar lo que ella dice”, había manifestado al dar su versión la empresaria María de Fátima Sartorio.